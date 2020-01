Al final, Antonio Gasalla levantó su obra pero solo por 72 horas

Ayer Marín en una nota con Incorrectas (América), ciclo de Moria Casán, señaló que Gasalla "tiene problemas y mucho dolor en una de sus rodillas. Me había dicho el domingo pasado antes de la última función que no estaba en condiciones de subir al escenario, pero luego habló con Polino y cambió de parecer. Cuando terminó la función, me volvió a llamar porque no daba más- Y la salud está primero".

En el comunicado que se emitió a altas horas de la noche del martes se afirma desde el entorno más íntimo de Gasalla que: "El señor Antonio Gasalla se vio obligado a suspender las funciones de su espectáculo en el Teatro Radio City debido a que no se encuentra en condiciones físicas de cumplir con su labor. El capocómico se tomará unos días para recomponerse ya que se encuentra con mucho cansancio físico y una patología pre existente que le impide continuar, al menos, por el momento, con su espectáculo".

ADEMÁS:

Y remató: "Antonio se reunió con su productor Guillermo Marín, quien entendió perfectamente la situación y acordaron esperar 72 horas para que su médico de cabecera lo vea y evalúe en que condiciones físicas se encuentra Antonio para ver la posibilidad de continuar o no, teniendo en cuenta que el actor está prácticamente todo el tiempo en escena".

Marín ayer agregó que Gasalla "había cambiado el orden del espectáculo no porque no estuviera conforme, sino en función de cómo podía desplazarse por el escenario siempre y cuando la rodilla dolorida se lo permitiera. Todo indicaba que iba a estar mejor así, pero no resultó".

Guillermo Marín: "En 72 horas Gasalla me va a comunicar si vuelve o no"

Marcelo Polino esta vez eligió el silencio y dejó que hablaran tanto Gasalla como la producción. La semana pasada se había trenzado con el conductor de hay que Hablar (Canal 9), quien había hecho suyas las palabras de Moria Casán que había anunciado el levantamiento de la obra por falta de público.

Frente al panorama imprevisible de la obra, el productor Marín evalúa continuar con Marcelo Polino o en su defecto rescindir el contrato con el resto del elenco. Otra posibilidad es pensar en ellos para otros de sus proyectos teatrales. Habrás que dejar pasar estas 72 horas para ver qué dice Gasalla.