“Se lo conté a algunas personas y cayó en oídos sordos”, manifestó la artista en declaraciones realizadas para un documental sobre su vida y carrera, “Jagged”, estrenado esta semana en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

“Me tomó años de terapia admitir que había habido algún tipo de victimización de mi parte. Siempre decía que estaba consintiendo, y después me recordaban que solo tenía 15 años. No puedes consentir con esa edad. Ahora pienso que todos son unos pedófilos, que fue una violación de menores”, manifestó Morissette en el documental, producido por HBO.

Alanis Morissette 012.jpg Alanis Morissette reveló que a los 15 años fue violada por varios hombres

Si bien la cantante no cita los nombres de sus abusadores, lamenta que muchos individuos critiquen una revelación de este tipo tras varias décadas: “Las mujeres no esperan; nuestra cultura no escucha”.

Además la artista reveló que no compartió los episodios de su adolescencia para proteger a sus padres, hermanos y futuras parejas.

“Jagged” será difundido por la cadena HBO en su plataforma a partir de las próximas semanas, como parte de la próxima serie de documentales musicales Music Box.

Alanis Morissette ya había reconocido en entrevistas su lucha contra la anorexia y la bulimia, subrayando que la fama a corta edad y el ambiente del espectáculo le pasaron factura.

Su confesión en el documental Jagged da cuenta de otro funesto episodio en esos años.

También fue víctima de los malos manejos financieros de uno de sus representantes (un robo estimado en cinco millones de dólares).

Asimismo, ha compartido su experiencia relacionada con la depresión posparto.

Morissette obtuvo la ciudadanía estadounidense en 2005 y está casada desde 2010 con el rapero Mario Souleye Treadway. La pareja tiene tres hijos.