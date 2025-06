Migue Granados mostró el lugar en el que tuvo su debut íntimo

"Soy Miguel Granados y tengo 38 años. Vivo en Buenos Aires pero soy de Rosario. Casi todos los días pienso en esta ciudad, en mi infancia, en mi adolescencia, en sus olores y en sus lugares. Hablando de lugares, me gustaría mostrarle algunos que me marcaron para siempre", anticipó Migue, sobre el comienzo del video que compartió en Olga, su canal de streaming, sobre la seguidilla de lugares que muestra.

"Nací en el Sanatorio de la mujer, me dijeron que ese día llovía... Mi primera casa fue en Tucumán y Entre Ríos. Mis viejos después se separaron y yo me fui a vivir con mi mamá y mis abuelos maternos a una casa en Paraguay al 700, mi casa de toda la vida. Por ende, me crié en la plaza que está en la esquina, la Pringles", recordó Granados.

"Mi mamá me quiso mandar a este colegio, la Dante Alighieri, pero este colegio quiso que yo me vaya a los 2 años. ´Chau, nos vimos, me dijeron´. Ahí me mandaron al colegio donde había ido mi papá, el colegio Salesiano San José. Gran colegio. Acá teníamos misa todos los primeros viernes del mes. Acá aprendí a usar el torno y a soldar con electrodo. Y aprendí a hacer algunas cosas de carpintería y a utilizar herramientas", compartió el conductor.

LOS SECRETOS DE MIGUE

"Esta es la Asociación Cristiana de jóvenes (se lo ve en la puerta del lugar) donde me mandaban todos los días para que no rompa los hue... en casa. Hacía cualquier cosa con tal de que no esté en mi casa. ¿Adivina qué...? En el colegio donde me dijeron que me iban a aguantar porque fue mi papá, me echaron también. Y ahí volví a otro colegio italiano, ¿adiviná cuánto duré? 1 año me aguantaron y me mandaron a otro italiano, donde terminé el secundario!", rememoró, Migue.

"Acá debutamos varios amigos y yo (hace el gesto manual de haber pagado). Un puterío rancio en calle Garay y Entre Ríos. Fino...", bromeó Granados, para finalizar la anécdota de la experiencia vivida, y seguir con su relato. "A este local de música venía todos los días, tocaba todos los instrumentos pero nunca compraba nada. Y desde esta terminal de colectivos llamada Mariano Moreno, un día me fui", cerró.