Ale Sergi recordó su mediática relación con Andrea Rincón

"Yo perdí un poco el control de prácticamente todo, es una situación de la cual ahora puedo hablar más libremente. Siempre fui público, pero desde la música. No estaba acostumbrado a que me pregunten por mi vida personal y yo avanzaba esa etapa como un caballo, sin mirar y yo me daba cuenta que las cosas se me iban de control más cuando yo soy tan ordenado y tan fanático del control. En un punto siento que me vino bien", comenzó diciendo Ale Sergi.

Acto seguido, el músico agregó: “Me entregué a decir ‘me parece que estoy haciendo cualquiera’ y dije ‘ya fue’. Después seguí adelante, pero no me arrepiento de esa situación. No pude controlar la exposición, los excesos siempre los controlé. Cuando viene una persona y te dice algo. Viene una persona y te dice 'che, ¿estás feliz?'. ¿De qué me estás hablando?".

Sin embargo, Ale aseguró que no se arrepiente del noviazgo con la actriz: "Yo tengo el mejor recuerdo de eso. Fue un momento de la vida de cada uno que por algún motivo teníamos que estar juntos y encontrarnos. Al menos a mí, toda esta situación me lleva a este momento que estoy más relax".

“En ese momento yo me miraba al espejo en mi casa y sentía que no lo podía controlar. A la vez le veía el lado ‘me hago el rockero’, no sabía qué hacer y la verdad es que me re importaba”, se sinceró el cantautor, que está en pareja desde hace 6 años con la DJ Cinthia Bustamente.

"No le voy a echar la culpa a ella”, expresó, y se refirió a las disculpas que Andrea le hizo recientemente. “Vi que era positivo y me quedé con eso. No indagué más”, concluyó Ale Sergi sobre su mediático romance con Andrea Rincón. A lo que aseguró que "no hay por qué disculparse".

Las disculpas de Andrea Rincón

Andrea Rincón pasó por "Flor de Equipo" y se enfrentó al desafío de preguntas "intragables" en la que tiene que elegir entre contestar o tomar una bebida inmunda. La actriz prefirió responder "¿qué romance se arrepintió de haber hecho público?".

Ella eligió después de una pausa: "Alejandro te pido perdón". Luego, detalló: "Me arrepiento de muchas cosas que hice públicas de mi romance con Alejandro. Para mí fue un gran amor, creo que destruimos algo muy hermoso que tuvimos. No supimos cuidar algo muy hermoso que Dios nos regaló. Y le pido perdón por muchas cosas que él sabe".