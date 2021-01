Alejandra Maglietti, un furor en Instagram

En un posteo, compartió una foto casi como Dios la trajo al mundo y fue un furor entre su legión de seguidores.

maglietti.jpg

En su último posteo en Instagram, Alejandra Maglietti compartió su cambio de look en un video, luciendo el cabello lacio.

“Les gusta el cambio de look? Me lo dejo lacio siempre? Vota si o no! #lacioperfecto #laciotatgram #hairstyling”, escribió junto al video.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alejandra Maglietti (@alemaglietti)

Alejandra Maglietti publicó un sensual video en Tik Tok, donde se la puede ver bailando reggaetón en bikini, y fue censurado por esta red social.

Esta censura generó una gran polémica porque apareció en traje de baño, tal como lucen otras mujeres en esta red social con frecuencia.

Alejandra Maglietti irrumpió en los medios con una divertida publicidad de snacks y luego fue tapa de la revista Playbloy.

Recibida de Abogada, también es una de las integrantes del panel de Bendita, en El Nueve.