Sorprendido por el título “Cuatro veces más grande y en forma de zepelín, así será la nueva obra en la que cayó un andamio“, el conductor Brotes verdes escribió: “Yo no quiero Conadep de periodistas, 678 ni nada, pero hay que ser malnacido para tipear estas palabras un par de horas después de que se muere un tipo en una obra que un gobierno apura para inaugurar antes de una elección. Qué falta de empatía. Qué bajo cayó este oficio.”.

Curiosamente la mención a 678, a modo de chicana, generó más repercusión que el contenido fuerte del tuit. Y la respuesta de Cynthia García, una de las ex panelistas del programa que se caracterizó por su periodismo militante, no se hizo esperar.

“¿Y por qué la comparación con 678? Quiero un periodismo que reflexione sobre su subjetividad. Dónde nace esto de que todo es igual como si fuera lo mismo la chicha que la limonada. Más reflexión sobre cómo postulamos los problemas de este mundo. Menos “pánicos morales””, contestó la periodista.

Quiero un periodismo que reflexione sobre su subjetividad.

Dónde nace esto de que todo es igual como si fuera lo mismo la chicha que la limonada.

Más reflexión sobre cómo postulamos los problemas de este mundo. Menos “pánicos morales” https://t.co/Me5HrFqUv6 — Cynthia García (@cyngarciaradio) September 25, 2019

Lejos de buscar una conciliación, Bercovich reafirmó sus convicciones. “No te entendí nada, Cynthia. Y no era con ustedes, pero ahora aprovecho y amplío. No me gustan los medios chupamedias. Ni los pagos ni los “ideológicos”. Es una cuestión de gustos”, amplió.

Rápidamente, varios usuarios de las redes sociales volvieron a dividir sus opiniones en torno a la importancia de un programa sobre la actualidad que lleva cuatro años fuera del aire.

