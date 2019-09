En esa ocasión, el cantante salió a responder con una fotografía en la que aparece abrazado no sólo con Tini sino también con Lali Esposito, la otra gran pop star local.

Sin embargo, las imágenes se viralizaron, y la imagen del cantante pasó por todos los programas de chimentos y ciclos de archivo, dejándolo muy mal parado ante la opinión pública. Debido a esto, Tini grabó un video destinado a los hijos de Axel.

"Agui, Auri y Fermín miren con quién estoy, ya lo conocen perfectamente [y con el celular muestra a Axel]. Me contaron que están súper fanáticos así que los quiero y los espero el 18 y también el 26 de octubre que voy a estar en el Luna Park. Si quieren venir, vengan que van a estar en primera fila ¡Los quiero!", dice Tini, que muestra a Axel a su lado.

Saludo de Tini Stoessel a los hijos de Axel

Sin embargo, esta buena noticia para el cantante y su familia, quedó opacada por la tarde cuando en el ciclo Pampita Online, la panelista Paula Galloni contó una anécdota que lo dejó al borde del nocaut.

Galloni contó que salió a hablar a instancias de Stefi Xipolitakis, que la había nombrado al pasar en Incorrectas, el ciclo de Moria Casán. "Hubiera estado bueno que me pregunte si yo quería contarlo o no. Yo tuve una situación incómoda con este señor. No fue que sufrí un abuso, sufrí una situación incómoda en una entrevista", relató Galloni en referencia a un episodio de su vida cuando trabajaba para la revista Pronto.

ADEMÁS:

"Está bueno que se sepan estas actitudes. A veces se mandan a periodistas a lugares, solas, y esas personas están indefensas. Me pasó a mí. Con este cantante yo estaba sola en un monoambiente haciendo una entrevista. Por suerte yo tuve carácter y me fui. Pero tal vez a otra chica no le pasa. Yo tenía 19 o 20 años. Terminé la entrevista, volví a mi casa llorando y llamé a una amiga para contarle", agregó.

Productora de Pampita ontó una experiencia traumátrica que sufrió con Axel

"Nunca dije que me había pasado con él pero quizás esto sirva para despejar las dudas sobre si lo de Tini fue una exageración. Cuando yo lo conté sin dar el nombre me aparecieron un montón de comentarios de chicas que me escriben. (…) No es una frivolidad ni Tini tuvo una actitud para llamar la atención. Estaba incómoda y fue muy genuino", concluyó.

"Yo no fui ni violada ni abusada, está bueno aclararlo porque yo no me quiero victimizar. Si hay una persona que se comporta de mala manera con chicas jóvenes, está bueno que se corte", aclaró, por las dudas, aunque no dio mayores referencias.