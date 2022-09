Alejandro Fantino despedido de ESPN por sus dichos contra colegas

"Ayer por la noche me pasaron esta información, respecto a la continuidad de Fantino en ESPN. Hoy confirmé esta información y lo que me cuentan, y voy a ser textual, 'Fantino, afuera de ESPN'. Este es el título que me dieron esta mañana como algo prácticamente confirmado”, contó la periodista.

La periodista contó el motivo por el que la directiva decidió sacar a Fantino de su staff de figuras: "Después de atacar a Mariano Closs y a Vignolo, le bajaron los programas de Star+ y ayer no emitieron su programa por ESPN... Quedaría desvinculado por los dichos de ayer y antes de ayer sobre Mariano Closs y el Pollo Vignolo".

"Él tendría hoy una grabación, Alejandro Fantino va a ir a la grabación, desde ESPN me dicen que esto no se va a hacer, para él sí", agregó Brey. Por su parte, Luli Fernández expresó: "Levantaron la grabación de hoy, levantaron todas las promociones... A partir de ahora no sale más al aire".

Las declaraciones de Fantino

Alejandro Fantino lanzó un explosivo exabrupto cuando una de sus compañeras de Neura Media le preguntó qué haría si le proponen cubrir el Mundial Qatar 2022 con Mariano Closs y Sebastián "Pollo" Vignolo.

"Lo escupo en la cara al que me lo propone, le escupo la cara y no sé si no terminamos a las piñas. ¿Sabés por qué le escupo la cara? En el sentido del odio que me provocaría. Me estás faltando el respeto. Te estás metiendo conmigo y con la memoria de mi padre que me dijo 'siempre de pie y nunca de rodillas'", advirtió.

Fantino también usó a Vignolo como referencia de lo que no hará en este nuevo espacio: "Vamos a hacer todo lo contrario a lo que hace el Pollo Vignolo. El antagonismo de base de Neura Media es el Pollo Vignolo. Uno debe construirse con su contrario. El Pollo Vignolo como síntoma del periodismo deportivo y estamos alejados de lo que representa Sebastián Vignolo".