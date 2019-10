1. WATCHMEN, DEL CINE A LA TV

Ambientada en un mundo alternativo donde los superhéroes son tratados como proscritos, "Watchmen", creada por Damon Lindelof ("Lost"), abraza la nostalgia de la novela gráfica original, creada por Alan Moore y Dave Gibbons, a la vez que busca su propia identidad, reza el comunicado de HBO, que estrenará el formato el día 21. La historia fue llevada originalmente a la gran pantalla por Zack Snyder en 2009 con un elenco que incluía a Jeffrey Dean Morgan, Malik Akerman y Patrick Wilson, entre otros. Esta adaptación televisiva apuesta por Regina King, Jeremy Irons y Don Johnson en el reparto.

2. MODERN LOVE, GRAN REPARTO

La serie, inspirada en la popular columna y el podcast homónimos del diario The New York Times, cuenta con ocho episodios de 30 minutos cada uno donde se recrean algunas de las historias más populares de dicha columna, explorando el amor en todas sus formas. El reparto incluye a Hathaway, Tina Fey, Andy García, Dev Patel, Sofia Boutella y Jane Alexander entre otros. "Es como si me hubiera despertado en la tienda de los dulces de los actores".

3. PEAKY BLINDERS, EL CRACK DEL 29

La acción se traslada a 1929 y la familia Shelby se ha reunido. Su cabecilla, Tommy Shelby (Cillian Murphy), convertido ahora en político, debe hacer frente a Oswald Mosley, el peor enemigo al que se ha medido hasta ahora, encarnado por Sam Claflin, un carismático político con una idea rompedora sobre el futuro del país. Todo ello en medio de un clima enrarecido por el auge del populismo, el fascismo y el racismo, según ha explicado su creador, Steven Knight. La quinta temporada de la serie, que incluye a Anna Taylor-Joy (con sangre española y argentina), se estrena el día 4 en Netflix.

4. THE WALKING DEAD, CLASICO ZOMBI

Es primavera y las comunidades aún lidian con las secuelas tras el despliegue de poder del grupo liderado por Alpha (Samantha Morton) frente al grupo de supervivientes que se atrevió a cruzar el territorio de los Susurradores durante el duro invierno, todo ello mientras el espectador asiste al proceso de redención de Negan (Jeffrey Dean Morgan). La décima temporada de este clásico que no cesa, que promete la despedida de Michonne (Danai Gurira), llega a los hogares estadounidenses el día 6.

5. CATALINA LA GRANDE, "LA" REINA

Protagonizada por Helen Mirren, ganadora del Óscar por "The Queen", donde interpretó a Isabel II, esta miniserie de cuatro episodios retrata los últimos años del reinado de Catalina en el siglo XVIII durante los cuales convirtió a Rusia en uno de los poderes más importantes de Europa y mantuvo un apasionante romance con un general ruso (Jason Clarke). El formato, escrito por Nigel Williams ("Elizabeth I"), cuenta con el ganador del Emmy Philip Martin ("The Crown") en la dirección y apuesta por un suntuoso cóctel de amor, poder, rebeliones y conspiraciones políticas.

ADEMÁS:

6. BATWOMAN, LA MUJER MURCIELAGO

Christian Bale, Ben Affleck y Robert Pattinson se han ido dando el testigo para dar vida al hombre murciélago en apenas unos años, pero ahora es el turno para el lucimiento de Ruby Rose en la piel de Kate Kane, que se convertirá en la mujer murciélago, un personaje abiertamente homosexual, y la nueva vigilante de Gotham tras la misteriosa desaparición de Batman. El departamento de Policía de la ciudad está sobrepasado por la situación y el crimen campa a sus anchas. Hasta la llegada de un cuerpo de seguridad privado que pretende proteger a la población con milicias armadas. La serie se estrena en HBO el 8 de octubre.

7. CASTLE ROCK, KING SIGUE DE MODA

La segunda temporada de "Castle Rock" llega a Movistar Series el día 24 y en esta ocasión apuesta por adaptar la historia de "Misery", de Stephen King. La disputa entre dos clanes rivales alcanza su punto de ebullición cuando se encuentran con Annie Wilkes, una psicópata en ciernes (la infernal enfermera de la novela de King). El personaje de Annie fue interpretado por Kathy Bates en la cinta de 1990 y ahora la encargada de ponerse en su piel es Lizzy Caplan ("Masters of Sex").

8. LA CASA DE LAS FLORES, SIN VIRGINIA

La popular serie mexicana "La casa de las flores" estrena su segunda temporada en Netflix el día 18, una historia que se desarrolla entre Ciudad de México y Madrid ya sin la presencia de Virginia de la Mora (Verónica Castro), eje central de la familia que protagoniza la serie. La muerte de la matriarca hace que todo se desmorone y Paulina de la Mora (Cecilia Suárez), tras haberse mudado a Madrid junto a su mujer, María José (Paco León), volverá a México para tratar de resolver los problemas familiares y recuperar la floristería, que servía como nexo de unión para todos ellos.

9. MR. ROBOT SE DESPIDE

Bienvenidos a la revolución definitiva, el destino final de la odisea digital de Elliot Anderson (el oscarizado Rami Malek). El verdadero enemigo del sistema ha sido expuesto y Elliot vuelve con la mente más clara que nunca al punto de partida, utilizando su lado justiciero para que los que mueven los hilos no vuelvan a salirse con la suya. La cuarta y última temporada de este aclamado thriller psicológico, ganador de dos premios Emmy y dos Globos de Oro, estará disponible desde el día 7 en Movistar Series.

10. PENNYWORTH, ANTES DE BATMAN

Esta serie de DC sobre los orígenes del mayordomo de Batman cuenta la historia de Alfred Pennyworth (Jack Bannon), un exmilitar de las Fuerzas Especiales del Aire del Ejército Británico (SAS) que forma una compañía de seguridad en la década de 1960 en Londres, y comienza a trabajar con Thomas Wayne, un joven multimillonario que en el futuro se convertirá en el padre de Bruce Wayne (Batman). Este formato cuenta con diez episodios y estarán disponibles a partir del 25 de octubre en Starzplay, el servicio premium de streaming de la plataforma Starz.