Alejandro Fantino se cortó el pelo y le quemaron las orejas

“Me vine a cortar el pelo acá en Estambul. Y le pedí que me saque la pelusa de las orejas”, comenzó contando Fantino en sus Instagram Stories.

“Explicame para qué me arriesgo a lo que no conozco. ¡Agarró un encendedor!”, agregó el blondo periodista.

Luego compartió las imágenes registradas desde su celular y se veía cómo el peluquero le pasaba la llama de un encendedor por su oreja izquierda.

“Ahh, lo que quema... ¡Ufff! ¡Ahhh! Te juro por Dios lo que quema...”, se quejaba Fantino aunque siempre con onda.

“¡Se prende fuego!”, cerró, todavía jocoso.

Alejandro Fantino fue desvinculado de ESPN en septiembre del año pasado, luego de los fuertes comentarios que había hecho sobre Mariano Closs y Sebastián "Pollo" Vignolo.

Al también conductor de América TV le habían preguntado si aceptaría viajar al Mundial de Qatar junto a sus colegas y fue determinante: "Lo escupo en la cara al que me lo propone, le escupo la cara y no sé si no terminamos a las piñas. ¿Sabés por qué le escupo la cara? En el sentido del odio que me provocaría. Me estás faltando el respeto. Te estás metiendo conmigo y con la memoria de mi padre que me dijo 'siempre de pie y nunca de rodillas".

Estas declaraciones no tardaron en viralizarse y generaron malestar en la señal deportiva, que los tenía a los tres periodistas como figuras. Y luego de que circularan rumores de despido, el propio Fantino reconoció que quedó afuera del canal.

"ESPN generó una reunión con nosotros y amablemente me preguntaron sobre mi comodidad. Y fueron dos horas donde conversamos y les dije que no me siento cómodo y me dieron que ellos no me notaban cómodo. No me parece justo para ellos que esté en un lugar donde no me siento cómodo. No voy a seguir en ESPN. Cerrada esa etapa con mucha amabilidad de su parte y de mi equipo", explicó en el ciclo que conduce en Neura Media, un canal de Twitch.