Alejandro Sokol en 10 frases, a una década de su fallecimiento

“Soy licenciado en depresión. Soy bastante vago, soy la oveja descarriada del grupo”.

"Nos dábamos con todo; si no me iba, me moría. Pasé por una situación difícil en un show, un susto que fue determinante. Pero quedó todo bien. Me acuerdo que una de las últimas veces que lo vi a Luca, me puso la mano en el hombro y me dijo: ‘Alejandro, vos sos un Sumo’".

“Yo me fui de Sumo sabiendo que Sumo iba a crecer y que yo estaba mal y que me iba a morir en el estado que estaba antes de firmar el primer contrato. Por eso me fui y no me arrepiento de nada. La mayoría me ha dicho: ‘Te fuiste en el mejor momento’. Es que era un caos. La pelea por las autorías, cocaína a full... El otro día leí unos comentarios sobre el recital de Cosquín Rock; cierta gente conocida comentó: ‘Muy bueno el show de Las Pelotas, pero lástima Alejandro Sokol, que está pasando por un mal momento’. A mí me importa un carajo. Eso es mierda. Si hacés un buen show y sos buen músico, ¿el resto qué te importa? Si Bowie es puto, ¿qué te importa?”.

“Me acuerdo que en el primer recital de Las Pelotas, yo andaba con el pelo corto y alguien del público me gritó “¡Aguante Bocha!”, ahí nació el apodo”.

“De chico me armaba una batería con cosas del hogar, y mientras tocaba, cantaba. En mi casa no se curtía música y yo era el único enfermo que no estudiaba y que se armaba una batería con cualquier cosa”.

“Siempre me sentí libre. Trabajar de manera colectiva con un grupo de músicos es una consecuencia”.

“El problema de la gente del palo es subirse al personaje más allá del escenario. Si dejás que tu mente te gobierne y te creés menos de un cuarto de lo que la gente te dice, estás hasta las bolas, porque terminás siendo más boludo de lo que sos. Y yo soy muy boludo: no quiero ser más boludo. Sí, escucho mis temas cuando suenan en la radio, pero no quiero pensar mucho en eso. Me pongo contento cuando veo muchas manos y es un flash y se me pone la piel de gallina”.

“Organizar con materiales ya hechos, a tu manera. Eso es crear”.

"Para mí, ser rockero es ser un tipo de la calle".

"Yo no estoy detrás de los números, para mí si sos medio empresario y medio rockero, no sos ni una cosa ni la otra".