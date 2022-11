Alex Caniggia amenazó a L-Gante: "Te rompo la boca simio"

Me mandó audios, mensajes, todo, diciendo que quería que lo fuera a visitar, que mi música era una bomba. Después hubo una discordia anterior y me puso: "Cuando te vea te rompo la boca, simio ignorante’”, leyó Elian.

Finalmente el cantante concluyó: “Yo entiendo que quizás él trabaja a través de un personaje, que eso hace la diferencia. Yo también tengo mi personaje que es ser yo mismo. Tengo algo que él no tiene, puedo decir que lo mío me lo gané y me puedo recordar cuánto me costó llegar hasta acá”.

Cruce en las redes

Alex Caniggia y L-Gante comenzaron una pelea mediática luego de que el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia destrozara al cantante en sus redes sociales. Alex describió la música de Elian Valenzuela como pedorra mientras viajaba en taxi.

El ganador de “El Hotel de los Famosos” se grabó escuchando “I’m too sexy” de Right Said Fred y señaló que eso era buena música. “Qué L-Gante ni L-Gante, qué trap ni trap ¿o no? Aguanten los 80 y los 90”, comentó y agregó: “Qué L-Gante, ni nada de esa música de hoy en día pedorra”.

Ante la provocación, L-Gante no se achicó y le contestó la ofensa mediante su cuenta de Facebook: “Pero mi cadena es más grande que la tuya lelu lelu… Hijo de Caniggia te faltan 900 gramos para hablar de mi. Mi música podrá ser pedorra pero por lo menos lo que tengo me lo gané yo y a la gente le transmito que ellos también pueden lograrlo. Si no fuera por tu papá, vos serías el más barato a la hora de comprar gentileza y mentalidad. Abrazo”.

Sin embargo, lejos de terminarse la discusión, el hijo mediático del futbolista decidió continuar con la agresión en su cuenta de Instagram. “Yo de la high como el caviar y vos tan mortadela... Si te gusta fumar agachate y fumate mi vel... Te veo vestido y me recuerda un dicho de mi abuela... aunque el mono se vista de seda, mono queda... ¡Aprendela!”, posteó en una historia y arrobó al cantante.