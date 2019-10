Instalado en España junto a su mujer, Nieves, el pintor habló por primera vez luego de las graves acusaciones de su madre a su padre en la TV italiana. "No voy a contar mi verdad, no. LA verdad. Únicamente, la verdad. Eso es lo que contaré cuando me siente a hablar y por supuesto que lo voy hacer", comenzó en un mensaje que le envió a Tomás Dente, en Nosotros a la Mañana.

Según sus palabras detrás de todo este conflicto hay otra verdad y que en algún momento terminará por imponerse. "Hay una gran verdad oculta en mi familia que aún no ha salido a la luz. ¡Saldrá! Y eso es seguro, aunque tarde un poco", agregó enigmático Axel. La gran sorpresa fue que según dijo en el audio, tiene pensado venir a la Argentina y lejos de recluirse piensa hacer declaraciones públicas de las que sin dudas se hablarán y mucho.

"Hay muchos secretos ocultos. Se sabrán y se sorprenderán muchas personas de lo que contaré. Por supuesto, cada cosa avalada por sus pruebas para que no se puedan desmentir. Mi mujer Nieves y yo vamos a viajar a la Argentina en algún momento y me sentaré a hablar", completó el joven quien estaba acompañado por su mujer.

ADEMÁS:

Birds of Prey: el trailer nos prepara para la emancipación de Harley Quinn

Cuáles son los estrenos en Netflix, HBO, Amazon, Hulu y TV

Ya el año pasado Axel había llamado la atención de todos cuando compartió en su cuenta de Instagram una foto con su padre, con el comentario: "Papá te quiero, eres único", para saludarlo por su cumpleaños. En ese momento la red social de Axel se hizo popular y ahí se pudo ver que en ella no había fotos ni con su madre, ni con sus hermanos Alexander y Charlotte, a quienes tampoco sigue. Al igual que su pareja, Nieves tiene imágenes en sus redes con Claudio Paul, pero ninguna con su suegra y cuñados.

"Soy una persona que disfruta de las cosas sencillas. Me gusta pasear por calles que nunca recorrí, pasar horas en las librerías, tomar un café, fumar un cigarrillo, la tranquilidad de Marbella, el atelier que tengo en mi casa en un cuarto común, donde pinto mucho de noche", comentó el joven. Claramente la exposición de sus hermanos como los escándalos mediáticos de su madre, no son de su agrado y tomó partido por su padre.

La palabra que faltaba ahora se sumó a la opinión pública. Alex sentó su posición y juega las fichas en favor de su padre y amenaza con contar una verdad oculta que sacudirá todo.