Alfredo Casero fue a La Noche de Mirtha y se cruzó con los invitados

El primero de los encontronazos se vivió cuando Legrand abrió el debate acerca del rol del periodismo durante los años del kirchnerismo, a colación del escándalo con Alberto Fernández. En ese sentido, Baby Etchecopar tomó la palabra y dijo: “Voy a hablar por los compañeros periodistas y por mí, siendo un egocéntrico. Somos 40 que soportamos censura, son 40 teatros rotos, me echaron de canales, carpetazos, críticas, carteles en la calle. No todos somos iguales, no todos tenemos un sobre de cartas en casa…”

Fue ese el pie para que Casero arremetiera contra el periodista y lo acusara de recibir dinero a cambio de emitir opiniones al aire. “No lo tendrás en casa, ¿pero me vas a negar de que trabajan por pauta? Vos saliste en la tele diciéndolo adelante de lo de Fantino”, respondió el actor.

“Yo no. ¿Vos escuchaste todo? ¿Me dejás hablar o hablás vos solo?”, sumó Baby, lo que provocó la furia de Alfredo: “¡No me grités!”.

El otro cortocircuito se dio con Mónica Gutiérrez, luego de que el humorista lanzara un fuerte descargo contra el rol del periodismo en los últimos años. Casero insistía en denunciar una especie de conjura de la prensa en general "para usar la mentira y el revoleo de esta mina (por Fabiola Yañez), tapando cosas más importantes...".

Luego de rechazar las afirmaciones del actor, Gutiérrez deslizó: “A ver, contanos...”, un tono que irritó al comediante: "A mí no me trates como si fuera un pendejo, porque yo lamentablemente hace 13 años que peleo contra los peronistas sin un solo peso de nada, así que no me tratés así, diciéndome con ese tono 'explicame', porque te puedo explicar...".

ofpId4e_aieex6xT.mp4

Casero insistía que "para mí con esto (de Fabiola) el periodismo intenta tapar otras cosas, porque el tema de esta mina a mí me parece una mentira más, un revoleo más del periodismo para tapar alguna cosa importante...". En su posición, Gutiérrez lo rechazaba argumentando que "sería imposible poner a todos de acuerdo para tapar cosas importantes...".

Sin aflojar, Casero continuó con su discurso antiprensa: “Tené la seguridad de que todos tienen la misma capacidad para ponerse atrás de la gente, que les da en realidad lo que necesitan para vivir muy bien, mientras la otra gente no vive muy bien”.

Y fue por más: "No tengo resentimientos, pero creo que el periodismo tiene que pedirle perdón a la gente, porque el daño que le hicieron fue muy grande, sobre todo a la gente mayor...".

Como si fuera poco, Baby Etchecopar, sentado al lado de Gutiérrez, se sintió tocado cuando Casero le dijo "¿vos me vas a negar que ustedes trabajan por pauta?". "No, yo no", cortó Baby, pero Casero volvió a atacarlo "vos saliste en la tele diciéndolo en lo de Fantino...".

"Yo en lo de Fantino dije me llamó Larreta para ofrecerme 120 mil.000 por mes. Me dijo Fantino 'Baby estás en el aire, sí claro sé que estoy en el aire le dije', y no los acepté, y lo conté al otro día en televisión. Yo soy el que menos gana en América y vendo mi propia publicidad", argumentó Baby, recordando los ataques que sufrió del kirchnerismo.

Minutos después también hubo palos de Casero para el exvicepresidente Carlos Ruckauf, al que le espetó: "Ustedes, los peronistas, se tienen que hacer cargo de Alberto Fernández, porque todos sabíamos que esa porquería iba a ser así...".

Para cerrar la discusión y calmar las aguas, Mirtha le hizo un desesperado pedido al actor. “Escúchame, Casero, haceme este programa fácil, por favor. No se exalte. La exaltación no sirve para nada”, dijo. Mirtha para poner orden en la mesa tocó la famosa "campanita" para evitar que siga el cruce de palabras.