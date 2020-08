Si bien la situación económica de Wanda no solo no empeoró, sino que mejoró, la mediática le reclama -con razón- a su ex marido una cuota alimentaria en Euros por los tres hijos que ambos tuvieron. Como Maxi nunca se hizo cargo, Wanda recurrió a la Justicia y ayer su abogada, Ana Rosenfeld, sorprendió al presentarse en un departamento que Maxi y Wanda tenían en Belgrano, con una orden de allanamiento.

Wanda-Nara.jpg

El objetivo de la letrada era embargar el alquiler de un departamento de Maxi López que quedó a nombre de su hijo mayor, Valentino, pero con usufructo de su padre. "Todo esto viene a raíz de los posteos que el futbolista viene haciendo últimamente en las redes sociales, en donde muestra que alquila lujosas casas y hoteles durante la temporada alta de verano en Europa.

"Si él tiene la capacidad económica para mantener ese nivel de vida, que puede tenerlo tranquilamente, debería afrontar la responsabilidad adeudada hace dos años", explicó indignada Rosenfeld, y agregó: "Wanda está enojada porque no cumple. Una cosa es no poder, y otra es no querer".

Wanda Nara se decidió a ir por todo a principios de agosto. En ese momento Maxi López decidió aprovechar el parate del fútbol para viajar por unos días a Francia y visitar a sus hijos. Pero no fue solo, sino que lo hizo con su novia Daniela Christiansson, y ambos alquilaron una lujosa mansión en la zona de Château de Breteuil, en el valle de Chevreuse (Yvelines) a 35 km de París, donde se los pudo ver en las redes sociales subiendo fotos de esos días felices con los chicos.

Pero más allá de la bronca de la mediática abogada, ella contó que quien explotó fue la propia Wanda. "A Wanda le dio bronca que él ostentara en las redes sociales sus lujosas vacaciones, y que siga debiendo la cuota alimentaria de sus hijos", indicó la letrada, y agregó que López "tiene la suerte de que a los chicos no les falta nada porque está Mauro (Icardi)", contó.

Según Rosenfeld todas las fotos que el delantero del Crotone de Italia sube a las redes, Wanda cree que son postales armadas ya que estuvo más de seis meses sin ver a los hijos. "Wanda es una madre muy presente, y a ella realmente le gustaría que Maxi fuera un padre presente", continuó la profesional, y agregó que desde que se separó del futbolista, la modelo se enfocó en diferenciar la relación económica y la sentimental de sus hijos y su padre. "No quiere mezclar, ni ponerlos a ellos en el medio", finalizó la abogada, que habló minetras se hacía el allanamiento del departamento de Maxi en Belgrano.