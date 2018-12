Amalia Granata cuestionó al colectivo de Actrices Argentinas

Todo comenzó este lunes por la tarde cuando el periodista Carlos Monti reveló en el ciclo Pamela a la Tarde la intención del colectivo de hacer público el nombre del actor que habría cometido ese delito contra, al menos, una compañera de trabajo; aunque podría haber más casos.

ADEMÁS:

La actriz Carolina Papaleo explicó cómo se originó la situación cuando una de sus colegas reveló en una reunión que había sido víctima de una situación de abuso. “En vez de dejarla sola, le dijeron ´nosotras te vamos a acompañar', (y eso) Me pareció muy solidario. Y mañana, lo que yo llamo el escrache, es que no solo se va a saber sino que esto de hacerlo público es un bombazo”, dijo la hija de la recordada Irma Roy.

"Claro, pero hay algo que me hace ruido, (y es el hecho de) escrachar a una persona que la Justicia no determinó si es culpable. O sea, me parece importantísimo que primero esté la denuncia y que la Justicia resuelva, porque escrachar a alguien que no sabemos si es o no culpable… Eso es lo único que me hace ruido", dijo Granata antes de que tome la palabra el diputado Alfredo Olmedo.

Granata, que fue convocada como una de las personalidades del año a participar de la tapa de la revista Gente, denunció hace algunas semanas que actrices como Carla Peterson se negaron a tomarse una foto con ella, en una clara actitud despectiva por pensar diferente. Ahora, parece que también se ubica en las antípodas.