Amalia Granata: "Renuncio a mis fueros, que me investiguen"

Todo es por la denuncia de Anna Chiara, la hija de Andrea del Boca y Ricardo Biasotti, quien dijo que la rosarina y su padre, quien hace años estaban en pareja, la obligaban a ver películas porno mientras estaban desnudos en la cama. La asesora legal de Del Boca pedirá que no asuma la función pública: "No está en condiciones morales de hacerlo si es sospechada de haber abusado de una menor", explicó en diálogo con el portal "El Destape".

De cumplirse este pedido, deberá asumir la siguiente persona en la lista de legisladores el próximo 10 de diciembre.

Ayer Granata estuvo en el programa de Marcelo Polino, donde es panelista, y llorando aseguró que no piensa bajar los brazos y que ella ya se puso a disposición de la Justicia.

"Me presenté por mi cuenta, quiero renunciar a los fueros para que me investiguen a mí, a mi familia. No quiero que dejen un solo lugar sin investigar, pero quiero que sepan también que no me van a parar, hoy estoy rota, pero por mi hija, yo voy a salir adelante y seguiré defendiendo mis ideales, mis principios, el pañuelo celeste. Porque esto no es otra cosa que un carpetazo de la gente que no tolera que yo sea diputada. No me van a bajar", dijo enojada. Esta semana se definiría su situación.