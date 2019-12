La escena quedó registrada en una historia de Instagram: después de impedir el paso del auto de Cabrera, un grupo liderado por Coqee hizo que el influencer baje del vehículo para golpearlo y amedrentarlo. Incluso llegaron a amenazarlo con un arma. “Andá a buscar el fierro”, se escucha.

Días atrás, el músico de trap había amenazado con lo que sucedería si no dejaban de ofenderlo. “No te confundás amigo, yo no soy ningún guachín. La cosa en la calle está seria, no le hagas pasar un mal momento a tu familia por un par de reproducciones de Youtube. Primer aviso”, advirtió.

Más tarde, subió la apuesta con el mensaje “último aviso” y la imagen de algunas armas de fuego. Y, lamentablemente, decidió cumplir con su palabra.

Minutos después de la agresión, ya tranquilo en su casa, el youtuber compartió un video en el que cuestiona a su adversario por haber llevado la pelea a un extremo impensado. “¿A qué punto llegaste?”, grita entre lágrimas.

Asimismo, desde el otro lado, también llegó un descargo: “Te dije que no era un guachín, esto fue una advertencia nada más. Agradecé que no le robé la cámara a tu equipo de trabajo porque yo soy respetuoso. Vos te cagaste en mi laburo, y te va a re caber, logi”.

