Qué pasa entre Coti Romero y un futbolista de River Plate

Separada definitivamente de El Conejo, la ex Gran Hermano le respondió a Zaira Nara, quien le preguntó si había pasado algo con Enzo Díaz.

“Es el tres de River. Un lateral-carrilero que va hacia el fondo. Un zurdo que juega muy bien. La rompe jugando”, explicó Marcelo Tinelli, dándole unos segundos para responder.

“Voy a decir la verdad”, anunció. “A mí me encanta él. Me parece re lindo chico y soy de River”, afirmó sobre el zurdo defensor del millonario.

“Nos empezamos a seguir nada más y ya hay gente que lo empezó a bardear. Me tuvo que dejar de seguir. Le mandé un mensaje pidiéndole disculpas porque la gente malinterpretó todo, no tengo nada con él”, aclaró la joven correntina.

Y concluyó: “Me parece re lindo y no sé si tiene pareja. No me metería con alguien que tiene pareja porque despues de pasarla tan mal, prefiero que no. Así que prefiero seguir en la mía”.

Coti Romero reveló que rechazó a varios futbolistas porque son "histéricos y mentirosos"

Hace unas semanas, Coti Romero fue la elegida por Showmatch para abrir la segunda ronda de baile. Pero antes de presentar su coreografía de cumbia, la ex participante de Gran Hermano habló de su situación sentimental, luego de la ruptura con Alexis "Conejo" Quiroga, a quien decidió no darle nuevas oportunidades por los reiterados episodios de infidelidad que fue descubriendo.

Coti tiene varias propuestas, especialmente de futbolistas, según contó. Pero prefiere descartarlos porque los considera "histéricos y mentirosos". “Antes me gustaban los futbolistas, pero cambió. Ahora no me gustan, son muy histéricos”, explicó.

cotijpeg.jpg Coti Romero, ex Gran Hermano 2022, estaría saliendo con un futbolista de River.

“Me sigue y me deja de seguir. Era de Independiente en su momento. Si en ese momento no lo seguí y ya me mandó mensajes y no le contesté, me parece que tenés que darte cuenta que no va por ahí”, continuó, sin dar nombres por pedido de Marcelo Tinelli, aunque Ángel de Brito remarcó que varios jugadores de River se le insinuaron, así como también uno de San Lorenzo.

“Yo no contestaba y si lo hacía, iba a ser una hija de put…, pero no contestaba. Me escribía cosas como ‘¿Dónde estás viviendo?’ y me mandaba caritas con corazón”, afirmó la influencer correntina, que hoy disfruta de su soltería.

Coti también desmintió tener un romance con el periodista deportivo Gastón Edul, con quien reconoció que habla por redes sociales pero no lo pudo conocer personalmente. Le dijo que iría al estudio de Showmatch, pero nunca apareció.

Promediando agosto, según reveló Yanina Latorre en LAM, se supo que la ex hermanita estaría intercambiando mensajes con Gastón Edul, el periodista deportivo cercano al seleccionado argentino de fútbol.

“Están muertos de amor con vos, tenes un montón de pretendientes. Me enteré de uno, el periodista deportivo que te escribe”, delató la panelista que está reemplazando a Ángel De Brito durante sus vacaciones y Coti respondió: “Me escribió y me dijo que rechazó una nota porque no hay nada que hablar de eso”.

La correntina aseguró que mantienen comunicación ya que planean trabajar juntos en una entrevista de modo ping-pong. “No hay problema con decirlo”, inició Coti y añadió: “Estamos por trabajar juntos. Voy a hacer un ping pong de cosas de fútbol, vemos después, algo copado, capaz que sí. Yo estoy abierta a cualquier cosa, me encanta”.