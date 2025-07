El último adiós a Mario Mactas: del dolor de su hija al recuerdo de sus colegas

Su hija Mariana lo recordó con emoción en una entrevista con TN. "Teníamos una relación muy linda, nos acompañábamos mucho, teníamos muchas cosas en común más allá de la profesión. Una mirada”. "Mario era un tipo muy joven, muy conectado con el presente”, agregó.

“Me cuesta entender que se haya ido porque estaba tan lúcido, tan bien de la cabeza hasta último momento, que uno no entiende cómo puede ser que se termine”, admitió. Y sobre el vínculo con su padre, sumó: "Era un papá súper afectuoso. Mis tres hermanos no me van a dejar mentir, era muy cariñoso, muy afectuoso, muy lúdico. Con algunas cosas que tenían que estar... a mí me enseñó a leer, había que leer, todos leíamos desde chicos. Pero, sobre todo, era un papá muy cariñoso, muy gamba, muy compañero”.

Distintos nombres del mundo del periodismo y el espectáculo llegaron a la Legislatura para despedir los restos de Mario Mactas. Entre ellos, Alejandro Dolina, Chiche Gelblung, Ariel Tarico, Lorena Maciel, Guillermo Lobo, Carlos Ulanovsky y Diego Sehinkman.

“En el último tiempo siembre dialogábamos, nos juntábamos a tomar un café. Ahora pude estar con su viuda y abrazar a su hija Mariana. Pude disfrutar de su ironía, de sus charlas. Perdimos un tipo que fue único. Él se la jugó por lo que pensaba, todos lo recuerdan como alguien que aportaba una mirada distinta”, destacó Tarico.

Gvrx13MWgAIRw6w.jpg Mario Mactas supo desplegar su mirada crítica e irónica sobre la sociedad argentina con un estilo agudo y elegante.

Quién fue Mario Mactas

Nacido el 13 de agosto de 1944 en Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, se destacó una voz inconfundible en la gráfica, la radio y la televisión. Formó parte de las revistas Gente y Satiricón, fue guionista de cine y director del semanario Gaceta Ilustrada en su exilio en España durante los años ’70.

En radio, brilló con ciclos como Primera Mano, El Puente, Todos los gatos son pardos y Pelos en la lengua. También incursionó en la literatura, con títulos como El enano argentino y El amante de la psicoanalista.

Premiado con un Konex en 2007 por su labor radial, Mactas supo desplegar su mirada crítica e irónica sobre la sociedad argentina con un estilo agudo y elegante, que dejó una huella en generaciones de oyentes y lectores. Hasta sus últimos días siguió ligado al análisis y comentario de la actualidad, manteniendo su espíritu culto.