Ana Paula Dutil confesó que quiso suicidarse: "Me hundí profundamente"

"Mi depresión empieza bastantes años antes. No fue diagnosticada, no estuve bien medicada y durante la pandemia me separo, me mudo. Viví casi diez años afuera, en Miami, con dos de mis hijos", relató en la edición del jueves por la noche.

dutil.mp4 Ana Paula Dutil confesó que intento suicidarse: "Me hundí profundamente"

Dutil confesó que, luego de volver a la Argentina tras su separación de Emanuel Ortega, con quien estuvo en pareja 20 años, se hundió "profundamente" y le diagnosticaron "depresión".

Fue su excuñada y amiga, Julieta Ortega, quien la salvó de la muerte cuando pensó en no vivir más.

image.png Su amiga Julieta Ortega la salvó de la muerte

Ana Paula es madre de cuatro hijos: Teo y Noé, de su primer matrimonio con Alejandro Ranuschio, e India y Bautista, fruto de su relación con Ortega, con quien mantiene una excelente relación.

"Fue digerirlo, encontrarme acá sola, no sola porque están los amigos, los hijos pero era volver a empezar. Estaba sola. Todo lo veía negro. Mis pensamientos eran muy oscuros", narró en relación al proceso de separación que vivió con el cantante.

image.png Dutil junto a Emanuel Ortega y sus hijos India y Bautista

"Mis hijos nos decían 'separensé, ya está' porque intentamos un montón porque nos queríamos. Nos queremos todavía, lo quiero mucho a Emanuel y él también a mí, pero se desgastó la pareja", sostuvo Dutil y agregó que con Emanuel intentaron mucho "sostener la pareja".

"Lo único que quería era estar en la cama, dormir y para eso tomaba alcohol, mucho y dormía, dormía, dormía", reveló la diseñadora sobre la adicción que tuvo con el alcohol. "Me duele por lo que le causé a mis hijos", confesó en un relato conmovedor.

A su vez destacó la ayuda que encontró tanto en Alcohólicos Anónimos (AA) como en Narcóticos Anónonimos (NA), fundamentalmente en los encuentros en este segundo grupo de ayuda a adictos.