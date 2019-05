Fue Thelma Fardín la que lo expuso y lo acusó de violación y desde ese momento él se fue a vivir a Brasil y aún no regresó al país. Fueron muchos los famosos que hablaron del tema y ayer quien se expresó fue Andrea Ghidone. "No importa si es inocente o culpable, yo no creo que Darthés trabaje más en la Argentina, si sos inocente creo que no estaría tan mal, no me pegaría tanta depresión. Me quedaría tranquila sabiendo que hay que volver a arrancar", opinó la actriz, poniendo en duda los supuestos problemas de salud del actor.

Y agregó: "Juan Darthés está deprimido por esto, no por lo que hizo Thelma, tiene que ver con un montón de cosas internas de él".

La Justicia le dio un ultimátum a Darthés para que venga al país y ante la respuesta de su abogado, Ghidone aseguró que todo esto es una puesta en escena para tratar de estirar los tiempos.

"Yo no le creo nada a Darthés, obvio que no va a decir que está pasando su mejor momento. Cuando uno está en esa situación y te llaman para preguntarte cómo estás es obvio que la respuesta va a ser que es el peor momento de su vida, para generar lástima. Es todo lo mismo, nada más que a veces cambia el papel de víctima o victimario, él está buscando un poco de bondad en la sociedad Argentina para volver en algún momento", señaló en nota con Tatiana Schapiro y Horacio Marmurek por Radio Nacional AM 870.