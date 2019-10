Andrea Rincón afirma que desea ser mamá: "Estoy convencida"

Y reveló los nombres que eligió, en el caso de que su anhelo se haga realidad: "Cuando era chica pensaba tener tres hijos. Ahora lo reduje a uno. Es más, tiene nombre: Libertad. Antes tenía el nombre del varón y el de la mujer. Re dictadora (risas). Mi pareja nunca va a decidir. Eran Libertad y León. Pero ahora solo pienso en la nena. Y si tengo que adoptar, voy a adoptar. No me va a aguantar nadie y tampoco voy a aguantar a nadie. Y antes de tener una vida tortuosa, lidiando con alguien, prefiero ser madre y padre. Me sobra para eso", dijo Andrea.

Aunque tiene muy en claro que ella será mamá, dijo que por ahora no es el momento y que ya llegará ese tiempo para ella y quien sea su pareja. Igual, pienso que no es el momento. Pero me parece que hay muchos niños que necesitan amor y a mí amor me sobra".

