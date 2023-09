Andrea Rincón se bautizó y se arrepintió de sus actos del pasado

"Cuando uno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viajas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas”, compartió la exparticipante de Gran Hermano en sus redes sociales.

Y agregó: "Gracias a mi familia y amigos por compartir este momento tan especial y único conmigo. Son como Rexona...ja. Mi amor eterno. Gracias totales".

Andrea Rincón se bautizó y lloró por sus actos del pasado: "Me arrepiento de todo".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Andrea Rincon (@andrearincon_top)

El momento más importante de la ceremonia fue cuando el pastor le preguntó si se arrepentía de todo lo que había cometido en el pasado.

"¡Me arrepiento de todo!", contestó enfáticamente Rincón embargada por las lágrimas.

De inmediato, ingresó con su atuendo blanco a una pileta de lona, donde se sumergió para recibir el sacramento mientras todos los presentes entonaban un tema alusivo.

ssstwitter.com_1695599734214.mp4

La actriz tiene actualmente un perfil bajo junto a su pareja Mauricio Corrado, quien semanas atrás le propuso casamiento durante el festejo de su cumpleaños.

Además, reveló que con su pareja mantiene un "ayuno sexual" para fortalecer la relación.

"Tener una pareja para mí era 80% sexo y 20% afecto y eso me trajo muchos problemas, por lo cual tomamos la determinación de hacer el ayuno", dijo en su momento Rincón durante una entrevista.

Además, agregó que decidió dejar el alcohol en primer lugar, y luego, el cigarrillo.

"Desde hace tres años, desde que conocí al pastor Emanuel, los domingos voy a la iglesia. Él hace cosas increíbles. Después de eso, paso a almorzar con mi abuela y mi tío porque viven cerca y de ahí me vuelvo para mi casa. Me hizo bien acercarme a Dios. Dios me salvó la vida y entendí que si hubiese agarrado la Biblia antes, tal vez no me pasaba todo lo que pasó", aseguró.