Andrés Nara explicó por qué Mauro Icardi lo odia

Según contó Andrés Nara, su yerno le tiene bronca porque hace ocho años dio la primicia del embarazo de su primogénita, que esperaba a Francesca. “Él se enojó porque no pudo dar la noticia. Es verdad que a mí se me escapó el embarazo, y pedí perdón. Pobrecito”, lanzó en Intrusos.

El padre de Wanda y Zaira señaló que su intención no era desatar un conflicto familiar. “Todos me felicitaban que iba a ser abuelo de la primera nena de Mauro. Cuando me lo preguntan, yo no tenía la fluidez de la relación con Wanda, pero hablábamos, y dije ‘quedo descolocado. Soy el abuelo y no sé’. Entonces dije ‘sí’. Y lo mío, cuando estaba en duda, formalizó el embarazo”, agregó luego.

Por ahora no hay indicios de firmar un “pacto de buena onda”, ya que el hombre ni siquiera conoce personalmente a sus nietas.