Ángel de Brito: "Jorge estuvo muerto, pero pudo salir..."

El conductor de "LAM" informó sobre el estado de salud del periodista Jorge Lanata, que continúa internado en una sala de cuidados intensivos en la sede central del Hospital Italiano, del que no había mayor información desde el 23 de julio, cuando se conoció el ultimo parte médico oficial.

El periodista Jorge Ernesto Lanata, de 63 años, está internado desde el viernes 14 de junio, en medio del total hermetismo por parte de su círculo cercano y sólo se conocieron dos partes médicos sobre su estado de salud en periodista.

"Está estable, sin cambios, en proceso de sacarle la ventilación mecánica que es lo más difícil" explicó Ángel de Brito.

De Brito continuó explicando la situación del salud del conductor de "Periodismo Para Todos" (El Trece) "Hay una leve mejoría y me dicen obviamente que sigue en terapia y es un paciente crítico como cualquiera que está en terapia".

"Son muchas mejorías, Jorge estuvo muerto y realmente pudo salir" explicó el conductor de "Angel Responde" en el canal de streaming de Bondi.

Por otra parte, de Brito manifestó su sorpresa ante el silencio de los compañeros del periodista en el programa radial "Lanata sin filtro", que en ningún momento brindan información cómo se encuentra el conductor durante su internación "A mí me llama la atención que en su propio programa diario y uno de los más escuchados de AM y no digan nada, hay mucha gente que lo quiere".