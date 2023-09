Aníbal Lotocki cerró sus redes sociales por el repudio de la gente

“¿Lotocki cerró sus cuentas de Instagram? Creo que ya no aparece”, le preguntaron a Estefi Berardi a través de un ida y vuelta de preguntas y respuestas en historias y ella lo confirmó: “Sí”.

Lotocki tiene una condena que no está firme por el caso Silvina Luna, y por eso continúa en libertad, aunque el abogado de la modelo, Fernando Burlando, le hizo una nueva denuncia debido a la sustancia que le inyectó y que le habría causado la muerte a su defendida.

La reaparición de Aníbal Lotocki, tras la marcha en la puerta de su casa

Un día después de la multitudinaria marcha que se realizó en la puerta de su casa para reclamar Justicia por las muertes de Silvina Luna, Mariano Caprarola, Criatian Zárate y Romina Vega, Aníbal Lotocki fue encontrado por las cámaras de C5N, mientras caminaba muy tranquilo por la cuadra de su vivienda, ubicada en el barrio de Florida (partido bonaerense de Vicente López).

El cronista le hizo varias preguntas, pero el médico se negó a responder y simuló que estaba leyendo un mensaje en su teléfono celular. Tras la insistencia del periodista, decidió iniciar una conversación telefónica para eludir a la prensa.

"Salió a caminar por el barrio y no dijo nada, ni una palabra. La típica cuando no querés responder algo, me hago el que hablo por teléfono", analizaron desde el estudio de C5N, al ver las imágenes del cirujano.

Días atrás, el médico tuvo que llamar a la policía cuando un vecino comenzó a insultarlo desde la puerta y su mujer salió a filmar la situación. Además, la repercusión mediática de las denuncias en su contra hacen que los que pasan con el auto por allí, toquen bocina y manifiesten con insultos su descontento.

Por tal motivo, según informaron en el programa Socios del Espectáculo, Lotocki decidió poner en venta su casa y buscaría la tranquilidad de un barrio cerrado, aunque no descarta irse del país, si la Justicia se lo permite.