Después de su enfrentamiento en Bailando por un Sueño, el miembro del Bar volvió a tirarle con munición gruesa a la bailarina

"Vos a mí, no me vas a enseñar", le dijo Aníbal Pachano a Lourdes Sánchez el pasado lunes en Showmatch. El miembro del Bar y la participante se cruzaron en la pista, pero la polémica no se terminó ahí. Esta tarde, el director teatral descalificó a la pareja del Chato Prada en el Diario de Mariana.