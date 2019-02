Pachano agregó: “Todas las personas que tenemos cáncer, tomamos la decisión de decirlo o no. Me parece que (Perciavalle) está muy desubicado, está tan gagá (...) Como me pasó a mí cuando contaron que yo tenía HIV... Si vos no querés contarlo (que se padece una enfermedad), no te tienen que obligar a decir algo que no querés, porque una enfermedad es una cosa privada”.

Una de las cosas que más molestó a los amigos de Antonio, fue que Perciavalle habló de una enfermedad que se despertó en Gasalla como un karma ya que el capocómico no es una buena persona y no se toma la vida con humor. “Debe reirse más Antonio”, dijo Perciavalle. Ante esa afirmación, Pachano respondió: “Seguramente Antonio tiene mucha más capacidad para reírse, para abrazar la vida, cosa que dudo que tenga Perciavalle. Y te lo dice una persona que tiene cáncer, no solamente en el pulmón, sino en la cabeza, metástasis en el cerebro. Sos un desubicado, pero de primera linea”, dijo.

Según trascendió, fueron varios los famosos que levantaron el teléfono para solidarizarse con Antonio Gasalla después de las declaraciones de Perciavalle. Moria Casán fue una de ellas, Enrique Pinti fue otro de los que se sorprendió al escuchar semejante afirmación y hay quienes aseguran que la propia Susana Giménez se comunicó con el capocómico para preguntar cuál era el grado de credibilidad de las afirmaciones de Perciavalle.

Pachano tomó la bandera de aquellos que se sintieron ofendidos por la declaración y esto tiene que ver con lo que alguna vez le pasó a él en los medios. En 2010 se dio una gran polémica cuando en Bailando por un sueño, en medio de una discusión a cámara entre Pachano y Graciela Alfano, la actriz afirmó que él tenía HIV. Hasta ese momento la enfermedad del actor y coreógrafo no era de conocimiento público. Más tarde, invitado al programa de Mirtha Legrand, Pachano dijo que Alfano le pidió perdón, sin embargo, expresó: “Romper los códigos del corazón es lamentable. No te va a alcanzar la vida para que te perdonen”.

Gasalla por su parte eligió no entrar en la polémica. Solo habló unas palabras con Todas las tardes, el programa de Canal 9, y dijo: “El que se haga cargo de lo que dijo, siempre dice lo que se le canta”. No desmitió ni confirmó su enfermedad. El tiempo lo dirá.