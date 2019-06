La China en el medio quedó como una "ladrona de maridos". Con esta foto las fans de Pampita consideraron que sigue provocando sin dejar tranquila a la modelo y jurado de Showmatch. Por su parte las fans de La China, quien interpreta al personaje de La Polaca en la tira de época Argentina, Tierra de Amor y Venganza (El Trece), salieron en defensa al afirmar que la foto en cuestión data del año pasado, antes de la relación.

Lo cierto es que Pampita no miró para otro lado y ayer cuando la abordaron los paparazzis por el tema dijo incómoda: "Me sorprendés con lo que me mostrás (por la foto), ¿Qué te puedo decir? No sé. Lo único que importa son los chicos. Cada vez que dicen que yo también mando a decir algo, rápido salgo y explico que nada que ver. Rápido descomprimo, doy la cara y lo desmiento porque no es así".

La China escuchó a Pampita y salió al cruce: "La mala leche jamás deja de sorprenderme. No hago pelotudeces, ni provoco a nadie. No tengo tiempo ni me importa. Y si tengo algo para decir, no lo digo por redes sociales". Muy enojada, La China ayer se despidió de las redes sociales con un "¡Buen día para todos! Y para los mala leche, amor, mucho amor".

Incluso, la actriz hizo una encuesta preguntándole a sus seguidores si debe salir a aclarar lo que se dice de ella en los medios: "¿Se aclara tudu tudu? Ya probé muchas cosas. Hablar. No hablar. ¿Qué creen ustedes?".

Pampita se quedó callada y dejó picando la pelota en el campo de La China Suárez que contestó entre la furia y la ironía. Pero no le salió muy bien. La conductora de Pampita Online por la señal de Net TV siempre priorizó a sus tres hijos para que crezcan en un clima tranquilo: "Por los chicos tratamos de tener todos muy buena relación, somos los adultos acá. Y yo no engancho con algo así. Me importa mucho el bienestar de mis hijos y que sean felices. Yo no me engancho con nada. No sé de donde sale la foto, nunca me meto en ningún tema que les pueda terminar haciendo mal a mis hijos".

Los hijos de Pampita viven parte del tiempo en la casa que comparte Vicuña con la China y la beba de ambos, y la hija de la actriz fruto de la relación con Nicolás Cabré.