Anuario 2022: balance de la repercusión de las redes sociales

Por ese motivo Kantar IBOPE Media, empresa líder de América Latina, suministró el Balance del 2022 de los comentarios en redes sociales de los distintos medios de entretenimiento. Los principales géneros abarcados en el estudio fueron 50% entretenimiento y variedad, y el otro 50% correspondió a los noticieros y los programas de espectáculos, que fueron los que capitalizaron la mayoria de las conversaciones en las redes.

WhatsApp Image 2023-01-24 at 00.34.37.jpeg

Entre los 20 programas más comentados durante el período del 2022 estudiado -entre el 1 de mayo y el 25 de diciembre- aparecen los reality shows "La Voz Argentina", "Gran Hermano 2022", "Canta Conmigo Ahora", "¿Quién es la Máscara?" entre los diez con mas repercusión.

"LAM", "Intrusos", "América Noticias", "Socios del Espectáculo", "Telenueve", "PPT Periodismo para Todos", "Animales Sueltos" y "Buenos Días América" son los programas periodísticos y de espectáculos entre los 20 más comentados y "Züleyha" fue la novela televisiva mas destacada del 2022.

Durante el 2022 hubo mayor cantidad de producciones en el mercado del streaming, tanto locales como internacionales y los eventos exclusivos se transformaron en grandes protagonistas del año

WhatsApp Image 2023-01-24 at 00.34.42.jpeg

El primer puesto lo ocupó la serie "La casa del dragón" (House of the Dragon) -por HBOMax- basada en la novela de George R. R. Martin "Fuego y sangre" que funciona como precuela de "Game of Thrones"y tiene lugar 200 años antes de GOT, superando al la entrega de los premios "MTV MIAW 2022" y "VMAS 2022" y el "Tini Tour 2022: en vivo desde Buenos Aires".

Embed

Las plataformas que se monitorean en la actualidad son Netflix, Prime Video, Disney+, HBOMax, Apple TV+, Movistar Play, Flow, Pluto TV, Cine+, YouTube Premium, ESPN Play, Paramount+ y Star+.

La repercusión de Argentina y el Mundial

Los siete partidos que la Selección Argentina de Fútbol disputó en el Mundial de Qatar 2022 sumaron casi 3 millones de menciones, y tuvieron un alcance aproximado de 7 millones de vistas.