Apareció muerto el hijo de la cantante Sinéad O'Connor

"Mi hermoso hijo, Nevi'im Nesta Ali Shane O’Connor, la luz misma de mi vida, decidió terminar su lucha terrenal hoy y ahora está con Dios", escribió la cantante, de 55 años de edad sin brindar precisiones pero dando a entender de que se quitó la vida.

"Que descanse en paz y que nadie siga su ejemplo. Mi bebé. Te quiero mucho. Por favor, descansa en paz", concluyó la artista que se hizo mundialmente famosa por su versión del tema "Nothing compares 2 U".

Shane-Oconnor.jpg Shane, de 17 años, era el tercer hijo de la cantante Sinead O'Connor y estaba desaparecido tras haber sido internado por depresión. Archivo.

La policía irlandesa había lanzado un llamamiento para ayudar a encontrar al joven, quien ya había querido suicidarse en otras oportunidades, y en medio de la búsqueda, Sinéad escribió: "Shane, tu vida es preciosa. Dios no esculpió esa hermosa sonrisa en tu hermoso rostro por nada. Mi mundo colapsaría sin ti. Tú eres mi corazón. Por favor, no dejes de latir. Por favor, no te hagas daño. Ve al Gardai (policía irlandesa) y te llevaremos al hospital".

"Este es un mensaje para mi hijo, Shane. Shane, ya no es gracioso que todo esto se pierda. Me estás asustando. ¿Podrías hacer lo correcto y presentarte en una estación de Gardai? Si estás con Shane, por favor llame a la Gardai por su seguridad", añadió. El joven fue visto por última vez en Tallaght, al sur de Dublín.

Hace un año, en febrero de 2021, la cantante, que cambió su nombre a Shuhada'Davitt en 2018, había recurrido a sus redes sociales para pedir que la gente rezara por su hijo: "Cualquier oración que hagan, por favor, pongan una para mi hijo, Shane. La luz de mi vida". Incluso grabó un video en la que se la vio llorando, algo que entonces preocupó a sus fans.

O’Connor tiene otros tres hijos: el mayor, Jake Reynolds, tiene 34 años y nació de su vínculo con Donal Reynolds, con quien estuvo casada entre 1987 y 1991. Luego, tuvo a su hija Roisin, de 25, que nació de su relación con el periodista John Waters. El menor, en tanto, es Yeshua Francis Neil Bonadio, de 15, también hijo del empresario estadounidense Frank Bonadio, de quien la cantante se separó en 2017.