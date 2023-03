"Argentina, 1985" no pudo con "Sin novedad en el frente"

"Sin novedad en el frente" basada en la libro homónimo de Erich María Remarque se quedó con el Oscar a la Mejor Película Extranjera. "Argentina, 1985", perdió.

El filme alemán "Sin novedad en el frente" ("All Quiet On The Western Front") basado en la libro homónimo del novelista Erich María Remarque se quedó con las ilusiones argentinas, y se llevó el Oscar a la Mejor Película Extranjera. "Argentina, 1985", perdió.