Cómo está Viviana Canosa tras sufrir una descompensación por estrés

"Tendría que estar en mi casa ahora. No me siento bien. Igual, he hecho programas con 40 de fiebre, pero si yo me iba hoy a descansar a mi casa porque no me siento bien, iba a ser tapa en todos los portales porque Viviana Canosa empezó a especular y jugar. Yo conozco el juego a la perfección. Salvo que caiga como Carmen (Barbieri) el día que cayó redonda, yo acá me quedo hasta el 31", anunció Viviana, tras sufrir un episodio de salud, en horas en donde tenía que cumplir con uno de sus compromisos laborales, al aire de El 13.

"Además, quiero decir algo. Vengo de una familia de trabajadores. Me costó mucho llegar hasta donde estoy. Lo valoro mucho. No me van a correr fácil. Soy una mina de espalda grande y defiendo lo mío con uñas y dientes porque sé lo que es hacerse de abajo. Nadie me regala nada. No soy la mujer de nadie. Todo me lo gané solita, con errores y con aciertos", destacó, Canosa.

"Yo soy una mina súper fuerte, pero soy muy sensible y muy empática. Me da mucha pena que mucha gente se quede sin laburo, y debe ser por eso que en un momento venía leyendo, escuchando y recibiendo mensajes, y uno es un ser humano empático, laburadora como pocas. La verdad es que hoy quería hacer el programa igual aunque me estuviera por desmayar", se sinceró, la conductora, al explicar lo que le estaba pasando.

EL MALESTAR DE VIVIANA

"Quería decir eso porque también sentí que cuando lo pude contar en mi camarín, después de que me empecé a sentir mejor, me sentí más aliviada. Es súper triste que algo termine. También son cosas que comienzan, pero lo que más dolor me da a mí es no quedarme sin laburo yo... Como les decía el otro día, no es por un tema de rating, seguramente es por este señor que pusimos recién (Javier Milei) que acaba de tuitear en contra de otros colegas", manifestó Viviana, al aire.

"Nunca me pasa esto de sentirme tan angustiada. Siempre soy la mina que supera todo y de hecho me gusta ser así en la vida, pero nunca puedo dejar de pensar en cómo van a pagar el alquilar, las expensas, las comidas de sus hijos las personas que se van a quedar sin laburo, y sé que como son todos talentosos van a tener laburo pronto", expresó, Canosa.