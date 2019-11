El viernes el elenco completo finalizó las grabaciones de ATAV y lo hicieron de la mejor manera. Luego de los llantos y las despedidas que cada uno de los intérpretes hizo de forma individual en sus redes sociales, se vino la fiesta y el bailoteo el viernes por la noche. Desde los Estudios Don Torcuato, las celebridades cerraron este ciclo a los abrazos con la mejor música de fondo y los platos más exquisitos.

El evento contó la presencia de todos los que hicieron posible esta historia que tiene previsto terminar el mes que viene. La China Suárez, Malena Sánchez, Candela Vetrano, Toto Kirzner, Gastón Cocchiarale, Delfina Chaves, Alber Baró, Mercedes Funes, Luli Torn, Virgina Innocenti, Gonzalo Heredia y Minerva Casero, entre otros.

Si bien llamó la atención la ausencia del chileno Benjamín Vicuña, después se supo que no pudo estar presente debido a que se encuentra grabando una serie en el exterior.

Mercedes Funes es una de las protagonistas de la tira y este sábado habló con Marcelo Polino en Radio MItre y contó las intimidades de la fiesta. "Yo creo, después de tantos años de carrera, que sin dudas para que haya un éxito lo primero que tiene que haber es una unidad de grupo y la verdad es que lo que logramos en ATAV fue eso. En la fiesta quedó reflejado, hay muy buena onda entre todos y voy a extrañar mucho el día a día de las grabaciones", contó Mercedes. La actriz cierra un año de los mejores y no solo a nivel profesional, sino que además pasó por el altar y se casó con Cecilio Flematti. "En este momento de mi vida elijo amar y apostar todo lo que tengo. No entiendo a los que viven las cosas a medias. Será que haber tenido contacto con tanta pérdida lo único que me lleva es a abrazar lo que hay. Amo profundamente a Cecilio. Quiero estar toda mi vida con él, tener una familia, y no temo que algún día pueda llegar a concluir", contó la actriz.

Otro de los integrantes que se mostró feliz y orgulloso de ser parte de este proyecto fue Albert Baró. A pesar de que muchos argentinos lo conocían por Merlí, tuvo un año de gran popularidad en el país por haber encarnado a Bruno en Argentina, tierra de amor y venganza. "Hoy digo "adiós" a Bruno de @Arg_eltrece. Gracias a cada uno de vosotros, los que estáis aquí detrás. Vuestro apoyo en estos 11 meses ha sido incondicional. Gracias Argentina por hacerme sentir como en casa. Muy emocionado por esta etapa que termina hoy. GRACIES!", escribió en sus redes sociales. Delfina Chaves, su compañera de elenco y con quien protagonizó una de las grandes historias de amor de ATAV, respondió con una invitación a los fans: ‘Vaquita para que se quede en la Argentina". Por ATAV pasaron más de cien actores, entre fijos y participaciones especiales. Las redes se poblaron de mensajes para una historia que lideró el rating y que con picos de hasta más de 17 puntos fue una de las grandes apuestas que le terminó dando resultados al Trece.

Ahora los fanáticos están expectantes con las últimas declaraciones que hizo Adrián Suar. Es que hace unos días el capo de Pol-ka no descartó que en 2020 llegue "Argentina, tierra de amor y venganza 2", con la historia enfocada en los hijos y nietos de los personajes centrales. Habrá que esperar pero si esa posibilidad toma fuerza, será sin dudas para comenzar con las grabaciones en los primeros meses del próximo año. Se terminó una gran historia y a esperar el último capítulo.

