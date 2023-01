Ariel se cansó de Alfa: "No me jodas más porque nos vamos a ir los dos"

"Ya lo sé, confíen ¿Pensás que tengo ganas de mandarme una cagada? Si la padecemos nosotros", se defendió el parrillero.

"Alfa, ¡dejame hablar como yo quiero con la gente! Si yo no te jodo a vos", fue la primera respuesta del parrillero.

"No me jodas más porque nos vamos a ir los dos. Yo a vos no te jodo y te respeto. Terminala con las discusiones viejas. Y a mí no me hacés así con la manito, si me hacés así, bancate lo que te digo", le contestó Ariel a Alfa, y agregó: "Mientras me hagas con la mano así, yo te voy a responder así. Y cuando te zarpes, vamos a ver otra forma".

Captura de pantalla 2023-01-31 a las 09.55.43.png Siguen las discusiones entre Ariel y Walter en la casa de "Gran Hermano 2022"

Pero, no fue lo único que el enojado Ariel le dijo a Walter, ya que su alocución siguió: "Basta loco, terminala, me tenés las pelotas llenas. Ya te pedí perdón y no te vine a gritar cosas malas de mí, entonces no me hinches más las pelotas si te ofendió algo que te dije en 1970. No me hinches más las pelotas. Si no me querés hablar, no me hablás, si me querés hablar, me hablás".

Y el parrillero continuó: "Yo a vos te respeto todo el tiempo. No te digo "pará" ni esto, ni lo otro. El que arranca siempre a joderme o a provocarme sos vos y lo lográs. De 100 que me hacés, te respondo 10. Menos no puedo hacer, en el resto me hago el boludo. Y cuando te respondo, no te gusta".

Captura de pantalla 2023-01-31 a las 10.11.11.png "Alfa" quejándose de Ariel

Después del largo cruce de palabras con Ariel, Alfa fue a la habitación de las chicas a burlarse por el vocablo utilizado por el parrillero: "Muy bajo, muy chato. Cuando alguien es bajo y chato conmigo. Yo voy en primera, no voy a la popu".