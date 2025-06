La pena de Moria Casán al saber quién ganó Gran Hermano

En algunas líneas que escribió en su cuenta de X, Moria evidenció su pena porque Ulises Apóstolo, el otro jugador que compitió mano a mano con Tato, no se consagró con el título mayor. Y, desde la red social, Casán también destacó las característica que tenía el participante oriundo de la provincia de Córdoba, y que a su criterio le tendría que haber permitido alzarse con el premio mayor.

"Por ver la final de GH. Gana uno de los auspiciantes, nuevamente cruza el charco. Empieza con G y termina con in", sorprendió Moria, al hacer referencia a un "arreglo" que habría existido para que Tato sea el "elegido del público". Para luego, la diva, seguir con su descargo virtual. "Hoy es mi free day y tengo tiempo de ver a mi adorado Del Moro (Santiago)...".

"K pena que mi fan argento, k me comentan que se crió admirándome y es súper histriónico, desenfado y carismático, ¿ k...?", dijo Moria, apesadumbrada. "Nunca lo pude ver porque hago teatro, pero esta noche ahí estaré. #aguate argentina", dijo Casán, sobre el final del mensaje que publicó, dejando muy en clara su posición.

CÓMO FUE LA FINAL DE GH

Tato Algorta ganó con el 62,8% de los votos, por sobre Ulises Apóstolo, su principal adversario dentro de la casa, quien se llevó la mitad de los votos conseguidos por su adversario. Momentos antes, Luz Tito había sido anunciada como la tercera finalista, algo que sorprendió mucho, sobre todo por el apoyo que la jujeña venía recibiendo en redes sociales.

"El flamante nuevo campeón fue el último en apagar las luces de la casa, fiel al ritual que impone el final del certamen . “No me puede estar pasando esto. No sé si estoy listo para apagar las luces, estoy muy feliz, no me quiero ir”, dijo Tato. “Sean ustedes, cáguense en la opinión de los demás mientras no le hagan mal a nadie. Hagan, hagan y hagan. Chau”.

