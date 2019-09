Ariel Staltari contó que fue víctima de violencia de género

El también protagonista de Okupas habló con El Show del Espectáculo, el ciclo radial de Ulises Jaitt y contó: "Hubo un par de relaciones que me marcaron en el sentido que me han herido, pero eso me hizo crecer", comenzó.

"Una puntual fue algo bastante tortuoso porque a veces la violencia de género es al revés y fui víctima. Me agredía psicológica y físicamente: desde insultos y amenazas a todo lo que quieras encontrar. Siempre traté de comportarme con los principios y valores que la vida me enseñó", manifestó Staltari. "¿Las agresiones cómo eran?", indagó el conductor del programa. Por lo que el artista de 45 años contestó: "Son cosas de la intimidad. Por ahí te revolean algo o te agarran descuidado y pasa algo. Después gracias a Dios no la vi y quedó como un proceso de angustia del pasado. Por eso entiendo a todas las personas, no solamente mujeres, que son víctimas de una pareja violenta porque me pasó".

Ariel contó también que en algún momento le tocó vivir situaciones de tensión y violencia por intervenir en momentos en los que una mujer estaba en peligro y en la entrevista recordó una trágica situación que vivió por defender a una mujer.

"Una vez salté por una chica y el tipo estaba armado, la estaba maltratando y casi me como un tiro. Me dijo “si querés para vos también hay y me mostró el fierro", concluyó.

El actor contó que a partir de esta experiencia él entiende lo que significa la violencia y no solo de uno de los sectores, sino que sabe que hay muchos hombres, algunos de ellos hasta son conocidos del actor, que pasan por situaciones de violencia pero que no tienen el valor para denunciarlo. Es un tema cultural que también va camino a cambiar.