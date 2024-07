Así Grego Rossello tomó fernet con Ryan Reynolds y Hugh Jackman

Y agregó: "No puedo poner en palabras lo que viví hoy con ellos dos, nos cagamos de risa, les encanto el fernet, jodieron todo el tiempo, me abrazaron y me dijeron que fue la mejor nota de la tarde".

Por último, sentenció: "Soy de soñar cosas grandes pero lo de hoy realmente no tiene sentido jajajaja no pare de sonreír en todo el día, que maravilla! Se sube el lunes que viene a mi canal de Youtube".

En sus redes sociales Grego se mostró más que feliz desde Río de Janeiro, ciudad brasilera a la que viajó para el encuentro con los protagonistas del largometraje que llegará a las salas de cine el próximo 25 de julio.

Marvel sorprende con el tráiler de la nueva "Capitán América"

A pocos días del debut de "Deadpool & Wolverine", Marvel Studios sorprendió a todos con el teaser trailer de "Captain America: Brave New World".

Tras la emotiva despedida de Chris Evans como Steve Rogers en "Avengers: Endgame", quedó claro que el legado del primer vengador pasaría a manos de Sam Wilson, interpretado por Anthony Mackie.

En "Falcon and the Winter Soldier" fuimos testigos de esta transición, un proceso complejo tanto para Sam como para el resto del mundo. De hecho, durante gran parte de la serie, vimos a otro Capitán América que luego se convertiría en US Agent, quien debutará en el cine con "Thunderbolt".

Pero antes de eso, le toca a Sam demostrar si realmente puede llenar los zapatos tan grandes que deja Steve. Lo hará protagonizando su primera gran aventura como el nuevo Capitán América en esta película que ha atravesado una larga lista de obstáculos, regrabaciones y retrasos.

La película llegará a los cines el 14 de febrero de 2025, tomando el lugar que inicialmente iban a ocupar “Los 4 Fantásticos”, otro proyecto que tuvo que mover varias veces su fecha, en especial a causa de las huelgas en Hollywood del año pasado.