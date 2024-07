La mamá de Alexis Mac Allister fulminó a Cami Mayán: qué dijo

Ahora decidió ser también su vocera para hacerle frente al escándalo amoroso que envuelve al jugador desde que dejó a su novia Cami Mayán, tras consagrarse en el Mundial de Qatar y a los pocos días se mostrara en una nueva relación con su amiga de la infancia Ailén Cova, con quien hoy planea un futuro mientras desarrolla su exitosa carrera.

“Lo llevamos muy bien, muy natural. El silencio nos ayuda. Hay cosas que hay que dejarlas rodar y con el tiempo se van acomodando. No podemos hacer nada, habla de la otra persona. Conocés a las personas cuando se van. Entendemos el dolor y el resentimiento. Nos duele que se ligue al dinero”, dijo la madre de Mac Allister en Socios del Espectáculo.

“Siempre hablé con ella, la acompañé, la ayudé en todo lo que me pidió Alexis que la ayudara. Me dediqué a que ella se sienta contenida. Lo que más cuido es la cabeza de las personas, traté de estar lo más que pude con Camila, pero después de que se hizo más público no tuve más contacto con ella”, continuó.

“Después vienen actitudes que uno dice ‘ya está’. A veces hay cosas que son inventadas, se cambian fechas. No podés salir a pelearte con todo el mundo y dar explicaciones de su vida privada”, siguió Silvina.

La madre de Mac Allister está muy contenta con la nueva relación de su hijo con Ailén Cova, aunque espera que aún no la conviertan en abuela porque son demasiado jóvenes: “Compraron una casa, se van a mudar en breve. Me encantaría ser abuela, pero ellos todavía son chicos, no llegaron a los 30 años. Que disfruten la carrera y la pareja”.

“A Ailén la conozco hace muchos años, fue empleada mía, el primer trabajo que tuvo fue conmigo. Hoy nos reímos un poco de esa convivencia. Siempre ha sido muy amiga, muy de la familia, me encanta cómo lleva las cosas adelante”, aseguró.

Por último, Silvina remarcó que hoy se encuentra soltera, pero que en el pasado perdonó una infidelidad del ex jugador de Boca: “Nosotros vivimos una hija extramatrimonial que Carlos Javier tuvo con una chica, habla bien de que vino y me lo dijo. Me dolió, lloré, fui a terapia, pero uno tiene que enfrentar eso y decidir. Es duro, pero hay que valorar cómo se comportan las partes. Hicimos ADN, seguimos en pareja, tuvimos a Alexis. Me tocó la parte más fea porque es feo que te digan cornuda. Lo bueno es poder ordenarlo”.