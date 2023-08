Así suena Perhaps, la nueva canción que estrenó este viernes Guns N' Roses

La banda nacida a principios de los '80 en Los Ángeles está actualmente llevando adelante el tramo norteamericano de una gira que arrancó el 1° de junio en Emiratos Árabes y después pasó por Israel y varios países de Europa. Esta noche se presentarán en Pittsburgh, Pensilvania, y hay expectativa entre los fans por ver si también se produce el estreno en vivo, luego de que la canción fuera tocada en directo por primera vez durante la prueba de sonido del show que realizaron el 5 de junio en Tel Aviv, y luego repetida también en distintas previas a lo largo de Viejo Continente y Estados Unidos.

El origen de Perhaps hay que rastrearlo varios años atras, ya que al igual que Absurd y Hard Skool, los singles editados en 2021, corresponde a la época previa al último disco publicado hasta la fecha por Guns N' Roses. En los tres casos, se trata de temas que fueron regrabados tras el retorno de Slash y Duff McKagan, guitarrista y bajista, respectivamente, al grupo.

En lo que tiene que ver con las filtraciones, más allá de que en las redes sociales subían y rápidamente borraban versiones del demo grabado más de una década atrás, la semana pasada también se dio a conocer que la canción iba a ser publicada oficialmente el viernes 11 de agosto.

Finalmente, eso no ocurrió. Sin embargo, desde ese día, en lo que no se sabe si fue una estrategia de marketing o un error, se pudo empezar a escuchar en bares de Estados Unidos que tenían contratado la aplicación TouchTunes. El paso siguiente se dio este jueves, cuando el tema fue liberado a varias radios del país de origen del grupo que empezaron a pasarlo en su grilla.

Guns N Roses Duff Axl Slash.jpg Duff McKagan, Axl Rose y Slash, en una de las imágenes finales del video de Perhaps.

El video de Perhaps incluye distintas imágenes de la gira que los Guns N' Roses vienen llevando adelante por distintas partes del mundo desde 2016, cuando se dio el regreso de Slash y Duff. Desde aquella fecha, se viene hablando de un posible nuevo disco del grupo, ya con la presencia de tres de los cinco músicos originales, y hubo varias declaraciones de los integrantes del combo artístico que hicieron referencia al tema en los últimos siete años.

Pero hasta el momento sólo editaron tres canciones: el flamante estreno de este viernes y los dos que habían sacado en 2021, Absurd y Hard Skool. En todos los casos se trató de regrabaciones de pistas que quedaron afuera de Chinese Democrazy.

El último trabajo discográfico de Guns N' Roses con la formación casi original (ya no estaban Steven Adler en bateria e Izzy Stradlin en la guitarra) data de 1993 y se trata del álbum de covers The Spaghetti Incident?. Para un disco de canciones propias hay que volver dos años atrás, es decir a 1991, cuando salió a luz el doble y clásico Use Your Illusion.

Embed

¿Se viene otro tema nuevo de Guns N' Roses?

Entre los indicios que el grupo vino dándole a sus fans en los últimos meses estuvo una publicación en sus redes sociales en la que mencionaban distintas canciones de la banda. Allí no sólo apareció Perhaps, sino que otro nombre llamó la atención del mundo "gunner": The General.

Se trata de otra pista del período Chinese Democrazy que, según transcendió, también podría ver la luz en su nueva versión. El demo de la canción ya se conoció a través de la filtración masiva de 2019, año en el que un fanático de la banda adquirió una memoria de Tom Zutaut, ex A&R de Geffen Records, que contenía material inédito de los Guns.