Atentado a CFK: Santi Maratea le respondió a quienes lo cuestionaron en redes

“Me da tristeza que en la Argentina cada vez menos gente puede acceder a la educación, la salud, la seguridad y un futuro, mientras está repleto de fanáticos que creen que el problema a resolver del país es una interna entre 6 políticos. Sigan con la grieta que vienen bien che”, expresó el joven en redes sociales.

Tras poner el acento en la crisis social y cultural de nuestro país, varios usuarios lo interpelaron con duros mensajes. Luego de las repercusiones, Maratea dejó en claro que no va a debatir sobre el tema y se refirió a las acciones sociales que emprendió en el último tiempo a favor de distintas causas.

No tengo ganas de discutir con nadie, solo les recuerdo a los que critican mi trabajo o mi rol en la sociedad, que así, boludo como me ven, ya logré colectar más de mil millones de pesos, cada centavo invertido en la Argentina. ¿Ustedes? Agrandaron una grieta? ¿Solo eso? Entonces ni me hablen”, argumentó.