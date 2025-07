Dan Breitman: un buscador de amor a través del humor

Es actor, autor, cantante, bailarín, humorista, y a cada una de las disciplinas logra darle una impronta muy personal, algo que le permitió hacer de su nombre un sello de calidad.

Actualmente protagoniza junto a Diego Reinhold, Héctor Díaz, Fredy Villareal, Victoria Almeida, Gonzalo Suárez, Maida Andreanacci y Federico Ottone -con la dirección de Manuel González Gil- la comedia inglesa "La función que Sale Mal" una obra que requiere de un notable esfuerzo actoral, mucha coordinación en escena y un mucha destreza física.

La obra transcurre durante una función en la Sociedad de Teatro de Cornley, donde los intérpretes ponen todo su empeño en presentar un drama policial serio y resolver el misterio sobre ¿Quién mató a Charles Haversham?... pero las cosas se complican desde el inicio, desatando el caos en escena.

Sale mal porque sale muy bien

Dan Breitman en uno de los ocho protagonistas de "La Función Que Sale Mal", una delirante comedia de origen inglés llamada "The Play That Goes Wrong" que, desde su estreno en 2012 en Londres, ha tenido versiones en más de 30 países, incluyendo Estados Unidos, Australia, Francia, España, Alemania, México y en Argentina, donde tuvo su primera versión bajo el nombre "Como el Culo", en 2016.

Un planazo

Actor, cantante y bailarín, el multifacético Dan Breitman hace gala de su sentido del humor a cada instante, ya sea tomando como fuente la realidad o su vida personal. La llegada -por casualidad- al stand up y su crecimiento profesional sobre el escenario, dejando atrás el chico caprichoso para convertirse en el actor maduro de hoy.

De la timidez a la comedia musical

Poco parece quedar de aquel chico tímido que sufrió el bullying durante su infancia. Hoy Dan Breitman disfruta de su trabajo y su popularidad. Sus permanentes pesadillas con exámenes escolares a sus estudios de comedia musical y la importancia del primer Gran Hermano -del 2001.

Embed Dan Breitman -junto a Flor Anka- durante su participación en el "Cantando 2020"

Instinto

El contacto de Dan Breitman con la televisión comenzó desde muy chico, con "Cantaniño" y muy especialmente con "Mira Quién Canta", el programa que Roberto Pettinato conducía por los barrios en 1993, por Canal 13. El impulso que lo llevó a romper el molde y darle un vuelco radical a su carrera profesional.

Embed

Sopa de pescado y Chat GPT

Con la práctica constante y el paso del tiempo, Dan Breitman ha logrado transformar las pequeñas adversidades de la vida cotidiana en situaciones humorísticas. Cómo utiliza las nuevas tecnologías y el famoso Chat GPT a la hora de la la creación artística.

Embed

Martín Fierro

Breitman se reconoce como un amante de la noche, tanto a la hora de ir a a trabajar como para escribir y crear. El recuerdo del premio Martín Fierro Revelación 2015, por su participación en el programa "Guapas" de El Trece y su relación con los reconocimientos y la fama.

Embed

Decisión

La preocupación de los padres de Dan Breitman por su futuro empezó a relajarse cuando vieron que podía mantenerse sólo, viviendo de lo que le gustaba y también que, gracias a su profesión, lograra tener muchos amigos y ser muy querido por la gente y reconocido por su trabajo.

Trabajar salva

Dan Breitman usa la tecnología a su favor, aunque a veces debe ponerse límites. Sus videos en Instagram suelen viralizarse porque a través de distintas caracterizaciones y personajes logra su objetivo: divertir a la gente. Su trabajo como cantante y los temas que interpreta en le programa radial "Vuelta y Media" de Sebestian Wainraich, Julieta Pink y Pablo Fábregas en FM Urbana Play.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dan Breitman (@danbreitmanok)

Desde muy chico Dan Breitman sabía que era diferente, que había algo en él que que lo diferenciaba del resto y que lo acercaba al mundo de la actuación y del canto.

Años después, de grande y terapia de por medio, aprendió a mostrarse tal cual es y a desdramatizar a través de la risa las mismas situaciones que antes podían ser un problema.

Con el arte como arma Dan Breitman se transformó un buscador de amor a través del humor.

Agradecimiento: Tribu de jah