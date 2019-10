Fue por eso que, recién llegado al país, el cantante brindó su testimonio a la prensa local. "Lo que pasó con Tini fue un malentendido. Soledad lo dijo el otro día en PH, Podemos Hablar. (…) Estábamos en un móvil en Telefe, donde éramos veinte artistas, esto que nombrábamos recién, con un solo micrófono, con la cucaracha, pasándonos el auricular de uno a otro. Totalmente espontáneo, con el delay lógico de un móvil desde Madrid a Buenos Aires. Y hubo un malentendido, simplemente, del cual yo no me entero hasta que estaba con Sole charlando tras bambalinas del teatro el día del show. Estábamos hablando con Sole y se acerca Tini y nos cuenta lo que estaba pasando", contó el cantante en diálogo con el sitio Teleshow.

"No me había dado cuenta para nada. Estábamos con Sole charlando tras bambalinas, viene Tini y nos pregunta a los dos: '¿vieron lo que pasó?'. Sole automáticamente dijo 'chicos, no hay que aclarar lo que es claro. Es decir, no le den entidad a un malentendido, a una pavada. Estamos pasándola bien, enfoquémonos en este concierto, miren dónde estamos... en el Teatro Real en España, disfrutemos, cantemos'. Y así fue. No le dimos tanta importancia", recordó.

"Te confieso que un día hasta lloré, lloré porque me preguntaba por qué. Entiendo que la sociedad puede estar con una dinámica más violenta últimamente, o no sé... pero me preguntaba por qué. ¿Y sabés? Volvía siempre a la tranquilidad que me da estar en paz conmigo. Me daba un poco de bronca. Hasta me enojaba un poco, debo confesarte, que perdemos el foco de que hay un montón de adolescentes, de niños, de niñas, de grandes, que realmente sufren violencia o que la pasan mal. Y estas cosas mediáticas, o estos malos entendidos, terminan opacando los verdaderos casos donde hay que poner el foco y la energía", concluyó.

Otra que se pronunció al respecto fue Lali Espósito, que también estuvo entre los artistasa invitados a Madrid. “Yo, Mariana Espósito, lo que puedo decir es que estábamos haciendo el móvil y tengo la mejor con Axel, con Tini y con Luciano (Pereyra), quienes estábamos en el plano” le dijo la actriz y cantante Los Ángeles de la Mañana.

“No sé en qué momento fue, realmente no estaba viendo cosas pequeñas como un abrazo en una situación tan movida. Lo que siempre digo es que si alguien se sintió incómoda tiene el derecho de denunciarlo, de decir ‘esto no me gustó’. De esta situación no tengo nada para decir porque ya hablaron los protagonistas. Si realmente no hubo mala intención de nadie, es un bajón para ambas partes”, agregó.

Pero no todo fue “paz y amor” para Lali, que se encargó de diferenciar lo que ocurrió en Madrid con las acusaciones vertidas por la periodista Paula Galloni. “Pero no hay que mezclar, una cosa es una persona que dice ‘yo no me sentí mal, no pasa nada’ con alguien que dice sí. Una cosa es lo que le pasó a Tini y otra es lo que le pasó a la periodista. Cada uno tiene su manera de sobrellevar las cosas”, cerró.