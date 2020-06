“Los amarillos son todos unos cagones de mierda, menos Bullrich. ¿Sabés lo que hacen? Te llaman por teléfono y te dicen: '¿Vos sabés lo que me hizo fulano?'. Y cuando les preguntás si quieren que lo cuente me responden: 'No, dejá que se enoja Mauricio'”, se explayó el polémico conductor en Hola Baby (América 24).

Y agregó: “Cuatro años no se despeinó ninguno, son todos unos fifí. Todos fueron unos cagones, las únicas que tuvieron huevos fueron Patricia Bullrich y Lilita Carrió".

A lo largo de su exposición, el periodista focalizó su rechazo en la figura de María Eugenia Vidal-. “Voy a dar mi punto de vista sin querer faltar el respeto. Vidal fue un invento amarillo, le dijeron: 'vos tenés que hacer de Heidi'. Y la gente lo compró”, afirmó sobre la ex gobernadora a quien definió como alguien que no cambió la historia. “El que gobierna tiene que tener huevos e ir al frente de la tropa”, cerró el tema.

Fue ese ninguneo a la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, el mayor disparador a los cuestionamientos de muchos usuarios. Por supuesto, como suele pasar bajo este tipo de hashtag que se disparan en Twitter, algunos mensajes parecen genuinos mientras otros tienen el tono “troll” que detectó Marcelo Tinelli hace unos días.

