Según sus propias palabras, Oliva se encuentra en pareja y no pensó en una reconciliación con el ídolo. “Espero un amor más importante que él”, sostuvo. Para ella, está claro, Pelusa sería un capítulo cerrado en su vida si no fuera por los conflictos judiciales que aún acarrea. “Ahora estamos en una pandemia, no se puede resolver en la Justicia mi reclamo económico con Diego Maradona”, aseguró.

Rocío Oliva sobre el amor con Diego Intrusos (América 2)

Viendo que no iba a conseguir una declaración polémica que revitalice viejos escándalos, Jorge Rial utilizó su ingenio para conseguir un título. El periodista le preguntó a la ex futbolista por qué perdonó al entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata cuando la “metió en cana”.

Frente a este interrogante, Oliva recordó cómo era su situación en ese entonces: “Tenía 20 años, porque creía que las cosas podían ser distintas. Había muchas cosas que no entendía y el tiempo me las mostró, y las pude entender. Después ya me puse más canchera en otro tipo de cuestiones”. Y agregó: “Esa vez que nos separamos, Diego me dijo: ‘Si nos separamos, yo te meto presa’”.

Tras esta descripción, Oliva, finalmente, explicó sus motivos para disculpar al astro: “Cuando estás enamorada y tenés 20 años y decís: ‘Esto va a cambiar’. Después cuando charlamos, me pidió perdón arrodillado. Cosas que uno crece. Hoy si me pasa a los 30 años, no le tolero ni la mitad de las cosas. Porque uno aprende de ahí, de las cosas malas y de las buenas”.

Por otra parte, rememorando una situación violenta que trascendió a los medios, Oliva decidió aclarar que nunca padeció violencia de género: “Me sacó el teléfono y quedó ahí. Yo se lo mandé a una sola persona y se viralizó. No era mi intención”.

