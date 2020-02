El otro nombre que se barajó si Luciana no aceptase, es el de Loly Antoniale. Esos dos nombres, claramente, enojan a Cinthia Fernández: "Me caería muy mal que Baclini vuelva al Bailando con Salazar porque es su amiga y tuve un montón de problemas. Ella desencadenó nuestra separación y Loly fue una ex novia de él. Entonces, no", dijo Cinthia.

Sobre Lulipop confió que su ex no aceptaría el convite: "No creo que acepte. Me parecería muuuy desagradcido porque la verdad es que yo lo llevé al Bailando, porque salía conmigo. Él lo sabe, lo tiene re claro y lo dice por todos lados. Me parece que lo ayudé en un montón de aspectos. Él disfruta la cámara. Y si fuera con otra persona no me molestaría, pero hay que ver cuánto dura, ja, ja!".

Para tranquilizar los ánimos de una explosiva Cinthia Fernández, la panelista de Los Angeles de la Mañana y esposa del Chato Prada (productor de Showmatch), Lourdes Sánchez, la alivió un rato: "En la producción lo quieren mucho, pero no está en la lista de convocados por ahora".