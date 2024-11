"Bake Off: Famosos": Gaston Edul quedó nuevamente eliminado

Antes de conocerse la decisión final del jurado, el chef Christophe Krywonis le anticipó el futuro al periodista deportivo "El churro cumplió la consigna de sorprendernos. Pero hubo una caída libre con el mono pan y te fuiste en caída libre".

En la última oportunidad para salvarse, Gastón Edul preparó fosforitos de colita de cuadril, queso provoleta y rúcula para la opción salada; mientras que para la prueba dulce realizó unos de batata con licor a base de cáscaras y gajos de naranja .

“En cocina hay un tema importante: la entrada, el plato y el postre. La entrada puede ser más o menos, el plato regular, y si el postre es bueno, te olvidás de todo lo demás porque te quedaste con lo último. Es lo que acaba de pasar, porque el fosforito dulce está logrado y me hace olvidar lo de antes ” le dijo Christophe Krywonis al periodista.

Por su parte, el chef repostero Damián Betular rechazó por completo el chimichurri, la provoleta y el cuadril, aunque marcó su diferencia y también se mostró a favor del fosforito dulce.

Maru Botana sobre la dicotomía entre los dos tipos de fosforitos que preparó el cronista deportivo “El hojaldre te salió muy bien. Meterle un bife es rarísimo” remarcó.

El periodista Gastón Edul fue eliminado -nuevamente- luego de quedar entre los peores junto con Verónica Lozano y Nacho Elizalde , al respecto aseguró que esta segunda eliminación le duele mucho más que la primera, que fue previa al repechaje.

“Me duele mucho más que la primera vez. En el medio recibí todo el cariño de la gente y me sorprendió. Traté de aprender y creo que mejoré muchísimo. No es el nivel de otros, pero en mi nivel es un montón y lo di todo” confesó el periodista deportivo.

“Me duele irme hoy por mis compañeros y la gente que me bancó. Me llevo en el corazón haber pasado por este programa espectacular que me enseñó mucho ”, agregó Gastón.

El jurado Christophe Krywonis le recordó a Edul que tuvo un repechaje ejemplar, dándole a entender que tenía más para dar, mientras que Damián Betular reconoció que "volvió brillante" y elogió sus valores como persona.

Por su parte, Maru Botana valoró como le gusta escuchar y aprender a Gastón Edul, y lamentó que nunca haya podido ganar el delantal celeste, por más que en el episodio 23 de "Bake Off Famosos" logró usarlo por un rato.

