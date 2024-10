"Bake Off Famosos": Wanda Nara recibió la visita de L-Gante

Más allá de los rumores por los cuales fueron vinculados sentimentalmente tiempo atrás -que ellos mismos se encargaron de promover-, la conductora del reality pastelero de Telefe presentó al cantante de cumbia 420 como “un amigo que estuvo siempre en las buenas y en las malas” .

Elian Valenzuela entró a la carpa de "Bake Off Famosos" y saludó afectuosamente a Wanda Nara con dos besos -al mejor estilo europeo- y luego alzó sus manos al divisar de lejos al músico Callejero Fino .

“Hace rato que no nos mostramos juntos” le dijo L-Gante a la conductora, dándole el pie para que Verónica Lozano que les preguntó “si son o fueron novios”, lo que generó la risa de los dos, que terminaron dando diferentes respuestas.

Wanda dio más detalles de su vínculo con el referente de la cumbia 420. “Nos conocimos haciendo una publicidad. Él no le quiso cobrar a la empresa, así que yo le devolví el favor de participar en un videoclip. Y nada, quedó muy buena amistad” explicó la presentadora de "Bake Off Famosos".

“Un día, como en todas las historias lindas, hubo una situación que a mí me dolió mucho, así que nos dejamos de hablar y de ver. Una fotito que se sacó con otra persona muy famosa ” confesó Wanda Nara, sin dar el nombre de esa celebridad y queriendo pasar por alto el detalle de que L-Gante grabó un tema con “La China” Suárez , la mujer con la que el futbolista Mauro Icardi -su marido- tuvo una aventura en 2021.

“A mí eso me pareció una traición en la relación” sostuvo la conductora de "Bake Off Famosos", que finalmente aclaró que la reconciliación llegó porque “son muy buenos amigos”, pero no aclaró si alguna vez hubo algo más que una amistad.

En cuanto a la elaboración de las tortas, el participante eliminado de reality pastelero fue el periodista deportivo Gastón Edul.