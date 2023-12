Barby Franco la pasó mal en la mesa de Marcela Tinayre: "Me sentí incómoda"

“Fue una mesa súper fuerte, mujeres con mucha personalidad y trayectoria. Por momentos me sentí incómoda. Y hubo ahí un momentito tenso que no me lo esperaba pero bueno, conociéndola a Marcela... viste cómo es”, dijo la modelo a Socios del Espectáculo (El Trece).

La conductora de 73 años le reprochó a su invitada la publicación de fotos y videos del cumpleaños que había realizado en su casa. Se trataba de imágenes que mostraban a la hija de Mirtha Legrand bailando sobre una mesa y dejando a la vista su ropa interior.

Embed

“No me lo esperaba, me lo dijo al aire en seco... pero bueno, como vi que todo el mundo filmaba y subía cosas yo también lo hice, encima la arrobé y le sumé seguidores”, siguió Barby.

El cronista quiso saber si no se la había cruzado antes de grabar el programa. “No, no me la crucé, me lo dijo al aire, también podría haberme tocado el timbre de casa o a través de Burlando”, contestó la mujer del abogado.

La mala onda viene de antes. A Marcela no le gustó que Barby cancelara su visita al programa que tenía en el cable para irse a uno de Telefe que salía en el mismo horario, después de haberle dicho a su producción que se sentía mal.

“Viste que se había enojado una vez que no fui a su programa por el Baby Shower. Viene enojada conmigo, me estoy mandando varias cagadas”, reconoció la modelo entre risas.